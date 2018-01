Vitória rejeitou proposta por Tréllez e quer renovar com atacante

Presidente nega interesse em Luan e tem proposta de renovação para apresentar ao garoto

Negociar o atacante Santiago Tréllez é algo que sequer passa pela cabeça do presidente rubro-negro, Ricardo David. Em entrevista ao CORREIO, o mandatário disse ter rejeitado uma proposta do Santos pelo colombiano.

“Recebemos uma proposta sim, mas muito, muito abaixo do que nós poderíamos até analisar. Tréllez faz parte dos nosso planos, mas você sabe como é o futebol. Se depositarem o valor da multa, isso fica alheio à nossa vontade”, disse o mandatário.

O valor da multa, no caso, gira em torno de R$ 10 milhões. Ricardo David afirmou que está em negociações com o empresário do colombiano para renovar o contrato, que vai até o final deste ano.

“Tréllez quer ficar. Ele está feliz no Vitória. Nosso clube deu uma oportunidade grande a ele, e Tréllez é grato. Eu acho muito difícil ele sair, muito difícil”, reafirmou.

O mandatário, porém, não quis entrar em detalhes sobre a nova proposta. No início do ano, Tréllez rejeitou renovar com o Vitória após proposta feita pelo ex-presidente interino, Agenor Gordilho.

Sobre Luan

Sobre o atacante Luan, que se destacou na Copa São Paulo e atraiu atenção de outros clubes, David disse ter uma proposta de renovação pronta, que será apresentada assim que o atleta de 18 anos retornar a Salvador.

“Será na mesma hora, com certeza. O contrato dele vai até o final de 2019, e nós já vínhamos conversando com o seu empresário. Está encaminhado, sendo feito de maneira tranquila”, garantiu.

Durante a Copinha, o atacante foi colocado como alvo do Barcelona. Sua multa é de R$ 50 milhões. David desmentiu o interesse. “Não teve nada, nada... É muita especulação que surge nesse momento. Não houve sondagem alguma, de clube algum. Proposta, muito menos. Luan vai voltar e será incorporado ao elenco. Eu quero vê-lo com a camisa profissional do Vitória. Esse será o seu futuro neste momento”, disse.

Mais quatro perguntas para Ricardo David:

Espaço para os garotos da base durante o Baianão

“O melhor momento para que a gente dê espaço para a base é durante o Baianão. Vocês vão ver que o Vitória vai usar bem a sua base nesse momento do ano. É o palco para fazermos as observações necessárias, para que o treinador os avalie melhor e dê o caminho para que sejam utilizados melhor no segundo semestre, no Brasileirão”.

Garotos da Copa São Paulo que podem subir

O mandatário falou sobre os jogadores que se destacaram na Copa São Paulo e que podem integrar o profissional: “Luan, esse com certeza. Mas a equipe ainda vai voltar de São Paulo, né? Daí, teremos uma reunião entre Mancini e a comissão técnica da base. Eles é que vão decidir quem vai subir e quais irão para a fase de transição. Mancini já me disse que pretende usar alguns. Luan, por exemplo. Mas os demais, de maneira específica, eu não gostaria de nominar”.

Sem pressa para contratar

David disse que as lesões de Juninho, José Welison e Cleiton Xavier não vão apressar as contratações para o elenco neste início de ano: “Dentro dos próximos dias alguns atletas estarão chegando, porque a gente sabe da necessidade de ter um elenco com chances de revezar. Mas isso vai ser feito sempre de maneira contínua, não por necessidade”.

Via Expressa está chegando

O presidente revelou que a inauguração da Via Expressa (avenida que ligará a Paralela ao Barradão) está bem próxima: “Acredito que a Via Expressa estará pronta antes do Ba-Vi (do dia 18 de fevereiro). Mas isso não depende do Vitória, estamos nas mãos do Governo do Estado também. Eu diria que restam alguns acabamentos, não só paisagismo, mas alguns outros detalhes para que fique pronta”.