Zagueiro foi negociado com time turco Goztepe

Wallace não é mais jogador do Vitória. O zagueiro, de 30 anos, usou as suas redes sociais para anunciar a saída do rubro-negro.

"Despedidas não são fáceis. Pela segunda vez, tenho que dar tchau para um clube que me formou como atleta e homem, onde tenho raiz, muitos amigos e uma história. Algumas vitoriosas, outras não. A vida é assim. O jogador de futebol tem uma carreira curta e, às vezes, surgem oportunidades que não podemos recusar. Fica o meu agradecimento a todos do Vitória. Funcionários, companheiros de time, diretoria e torcida. Que o 2018 seja melhor que 2017. Dei minha pequena parcela de contribuição. Até mais!", escreveu o zagueiro no seu Instagram.

Wallace, que é baiano de Conceição do Coité, tinha contrato com o Leão até junho, mas optou pela rescisão. O CORREIO tentou contato com o Vitória para saber como ocorreu a negociação e se o clube será ressarcido de alguma forma, mas a assessoria de imprensa informou que não haverá nenhum posicionamento até que o negócio seja oficializado.

O zagueiro pertence ao Grêmio e tem contrato até julho de 2019. Ele viajará a Porto Alegre para rescindir com o clube gaúcho e ficar livre para assinar com seu novo time, o Goztepe, da Turquia. A negociação foi feita pelo próprio jogador, que não tem mais empresário.

Nesta mais recente passagem pela Toca, o zagueiro disputou 24 jogos, todos como titular, e fez dois gols.

Esta é a segunda vez que Wallace, que foi criado nas categorias de base do Leão, defenderá uma equipe turca. No início do ano passado, antes de ser contratado pelo Vitória, ele foi emprestado ao Gaziantepspor, mas pediu desligamento após atrasos salariais.

Saída e chegada

Agora, o rubro-negro conta com apenas dois zagueiros aptos a atuar: Kanu e Bruno Bispo. Ramon também integra o elenco, mas sofreu uma luxação no cotovelo e está em tratamento no departamento médico.

O Vitória negocia a contratação do zagueiro Walisson Maia para suprir a ausência deixada por Wallace.

Histórico

Wallace chegou à Toca do Leão quando tinha apenas 10 anos. O zagueiro iniciou sua carreira profissional em 2006 e ficou no Leão até o final de 2010 - naquele ano, foi vice-campeão da Copa do Brasil, mas amargou o rebaixamento no Brasileirão. Depois, passou por Corinthians, Flamengo e Grêmio, além do Gaziantepspor.

Ele voltou ao Vitória em junho de 2017. Um dos principais reforços do time, deu mais qualidade à defesa rubro-negra no segundo turno da Série A. Este ano, atuou nos três jogos oficiais da temporada e foi bastante criticado pelos torcedores, principalmente após falhar no lance que originou o primeiro gol da Juazeirense, no empate em 2x2, pela estreia do Campeonato Baiano.