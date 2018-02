Zica? Aonde! Vitória goleia o Ferroviário no Barradão

Kanu marca dois gols e abre porteira para o Leão, que assume liderança do Grupo B

Zica no Barradão? Aonde! O Vitória acabou nesta quinta-feira (1º) com o jejum em casa que durava três partidas e segue invicto na temporada 2018. A vítima foi o Ferroviário, pelo placar de 4x1, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

O Leão mostrou-se muito à vontade em casa. Durante a primeira etapa inteira, o Ferroviário não conseguiu levar perigo ao goleiro Fernando Miguel uma vez sequer.

Sem ter qualquer trabalho na defesa, Kanu – ou ‘Kanivis’, como gosta a torcida rubro-negra para evitar aquela rima – decidiu brilhar no ataque. Foi ele o autor de dois dos quatro gols do triunfo.

Ao contrário do que indicam os gols oriundos de bola parada, o ataque do Vitória foi competente. Vagner Mancini lançou uma marcação por pressão de campo inteiro, que deixou o Ferrim acuado.

A primeira chance apareceu com quatro minutos de jogo. Uillian Correia arriscou de fora da área e Bruno Colaço pegou. Com sete, saiu o gol. Neilton cobrou escanteio do lado direito do ataque e Kanu decolou para abrir o placar.

E tome Kanu

Entendeu bem a descrição do gol? Porque foi assim mesmo que surgiu o segundo, só que já na etapa final. Neilton cobrou escanteio do lado direito do gol da concentração e Kanu decolou para ampliar.

Ainda na etapa final, Mancini lançou Rhayner na vaga do lateral direito Lucas, machucado, e o atacante assumiu o papel de protagonista. Aos seis, ele disparou de fora da área e o goleiro pegou. Aos 11, Rhayner foi lançado na área, ajeitou no peito e soltou uma bela bicicleta, só que Colaço ‘estragou’ a festa.

No único momento em que encaixou o contra-ataque, o Ferrim fez gol. Andrei disparou pela esquerda aos 25, tirou dois da marcação na área e completou para o gol. Só para manter a marca do Leão de ter sofrido gol nos últimos 15 jogos no Barradão...

Mas não deu tempo nem do Ferrim comemorar. Aos 27, o Vitória voltou a ocupar o ataque e trocar passes. Resultou num cruzamento da esquerda para a direita da área, onde Rhayner emendou de primeira no canto de Colaço.

Faltava só o gol de um dos melhores em campo. Depois de duas assistências e ter movimentado a bola muito mais, Neilton recebeu a bola na entrada da área aos 34 e chutou para fazer o quarto.

Com o resultado, o Vitória assumiu a liderança do Grupo B. Além disso, tem o melhor ataque da competição, com seis gols marcados.

O próximo duelo do Vitória pelo Nordestão é apenas no sábado, dia 10 de fevereiro, às 16h, contra o ABC, em Natal. Antes disso, joga pelo estadual contra o Bahia de Feira, no domingo (4), às 16h, no Barradão.