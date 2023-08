Afro Fashion Day divulga datas e locais das seletivas de bairro para a edição 2023

Em novembro próximo acontecerá mais uma edição do Afro Fashion Day, projeto especial do jornal CORREIO em celebração ao mês da Consciência Negra. Uma das novidades da edição é o local das seletivas de bairro, que acontecerão nas dependências das estações da CCR Metrô, a partir do dia 5 de setembro. Os horários serão divulgados em breve.



A escolha do local tem como objetivo facilitar a locomoção dos participantes e, ao mesmo tempo, ampliar o contato com o público e com potenciais modelos. As inscrições serão feitas no local, no dia da seletiva. A participação é aberta ao público com idade a partir de 13 anos.