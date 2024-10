DUAS DÉCADAS DE MODA NEGRA

'Eu gosto de exuberância’, afirma estilista baiana responsável marca Negrif

Madalena Silva, mais conhecida como Madá Negrif, celebra trajetória no Afro Fashion Day

Luiza Gonçalves

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 09:00

“‘Madá Negrif’ já virou meu sobrenome, né? Aceito muito bem!”, brinca Madalena Silva. Há mais de duas décadas, a baiana comanda a marca Negrif, referência em moda afro-brasileira, propagando-a com muito “amor, carinho e identidade”, destaca. Filha de costureira, Madá cresceu observando retalhos e botões, e, a partir de um curso de moda no Senac, decidiu abraçar o ofício: “Não imaginava que eu fosse me tornar designer de moda, ter uma marca, lojas, viajar, vender pelo Brasil inteiro, ir para o exterior. Agradeço a essa memória afetiva que terminou me levando ao processo de fazer um curso de moda, depois eu entro na faculdade e me torno criadora de moda”, relembra.

“Eu defino a Negrif hoje como algo necessário, porque vejo o depoimento das mulheres, a felicidade delas encontrarem algo que contempla seus corpos. Os depoimentos são realmente o que me motivam a dizer ‘amanhã tem mais’. A Negrif é uma marca que tem alma, identidade, acolhimento e amor. É o que realmente me move”, afirma Madá. Em um universo de cores vibrantes e estampas suntuosas, com vestidos, batas e saias amplas, nada na Negrif é básico: “Gosto de exuberância”, diz a estilista. Criar modelagem e estampas é a paixão da designer, o que se refletiu na sua chegada ao Afro Fashion Day em 2015.

“Eu lembro quando o Fagner entrou em contato comigo pedindo uma roupa para o Afro. Ele disse: ‘Posso passar aí e olhar algo na arara?’ E eu disse: ‘Na arara, não. Vou criar algo para o Afro Fashion Day’. E seguiu sendo assim. É uma emoção constante, quando vai chegando ali o mês de agosto, já começa aquele bichinho dizendo: ‘Meu Deus, qual será o tema deste ano?’”, explica.

Relembrando suas participações em todas as edições, Madá reflete sobre o amadurecimento da Negrif, que caminha junto à sua trajetória no Afro Fashion Day. Esteticamente, ela ressalta a mudança de matérias-primas na composição das peças, bem como a diversificação e consolidação das estampas como elemento assinatura de sua marca. “A Negrif começou fazendo rosto de mulheres, tanto que a minha primeira peça do Afro realmente tinha um rosto de mulher, que já identificava a marca. Mas eu pude ir muito além. Pude testar novas criações, e é engraçado porque as pessoas reconhecem. Depois que o evento acaba, todo mundo pergunta se aquela peça era minha, que reconheceu por causa da estampa”, relata a estilista.

Para Madá, o Afro Fashion Day é um marco no cenário da moda baiana e brasileira. Ela destaca o papel do evento na revelação de novos talentos, dando visibilidade a criadores que antes não tinham oportunidades. “Estilistas que não tinham oportunidade de mostrar o seu trabalho começaram a mostrar através da passarela do Afro. Modelos também começaram uma carreira, inclusive até internacional”, comenta. Para Madá, o AFD é uma vitrine que permite aos criadores afirmarem sua presença e mostrarem sua capacidade de criar moda com identidade própria, fortalecendo a representatividade negra na indústria.

