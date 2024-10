MODA NEGRA NA BAHIA

‘Fui muito questionada no início, mas eu acreditei’, diz CEO da marca de roupas N BLACK

A empreendedora Najara Black relembra história da marca e sua relação de ‘irmandade’ com o AFD

Luiza Gonçalves

Publicado em 27 de outubro de 2024 às 09:00

“Comecei no mercado em 2005, sem conhecimento prévio, uma jovem de 22 anos querendo empreender, quando a gente nem falava em empreendedorismo. Eu queria ganhar o pão, ganhar dinheiro fazendo minhas coisas e fui muito questionada no início, muita gente desacreditou, mas eu acreditei. Hoje, são 19 anos de trajetória mudando minha história de vida e a história de todo mundo que se sente representado com a N Black”, diz Najara Black. Frases potentes, cores vibrantes e modelagens para todos os corpos são elementos-chave para a trajetória da marca de roupas e acessórios N Black, que, focada no público jovem afrodescendente e na atuação de sua CEO Najara Black, se estabeleceu na moda baiana para inspirar e empoderar corpos e mentes.

Presente no Afro Fashion Day desde 2014, Najara revela que a trajetória da N Black no projeto é representativa da evolução da marca na moda e no empreendedorismo. Um exemplo são os designs apresentados, inicialmente focados em camisetas de malha, que evoluíram para novas peças, modelagens, misturas de tecidos e estampas inéditas. “Relembrando as histórias com o Afro, lembrando do primeiro desfile, que bom que a marca estava presente e, durante todos esses anos, colaborando com o Afro Fashion Day. Para mim, foi muito importante. O Afro faz parte da N Black totalmente, é um irmão”, enfatiza.

Veja o mini-doc completo sobre a N Black:

Além disso, ela guarda um carinho pessoal pelo projeto por ser uma das estilistas que mais atuou em funções fora do ofício de criação. Já foi mestre de cerimônias, coordenadora do espaço kids, jurada da seletiva de modelos e até modelo de sua própria coleção em 2016. “O Afro me fez descobrir novas habilidades que eu nem sabia que tinha, e hoje eu trabalho com elas. Sou muito feliz e grata a toda a equipe pelas oportunidades e pelas possibilidades”, revela. Atualmente, Najara utiliza o trabalho da N Black não só em prol do empoderamento estético, mas também do socioeconômico: “Hoje eu faço mentorias, palestras e ajudo outros empreendedores a acreditarem no seu potencial e sonhos. Espero que venham muitas mais mulheres pretas empoderadas para servir de referência e inspiração”, diz.

A empreendedora acredita que, após quase duas décadas de mercado, tendo viajado pelo Brasil, sobrevivido à pandemia e gerido diferentes unidades, incluindo em shoppings de Salvador, hoje a N Black é sinônimo de resistência e um reflexo da ampliação e fortalecimento da moda negra baiana — cenário que ela acredita ter sido amplamente influenciado pelo AFD.

“O Afro movimenta tudo. A partir do momento que a marca é vista, lembrada e convidada para participar de um evento do tamanho do Afro Fashion Day, isso é muito importante. Significa que o que você faz está dando resultado. Participar de todas as edições, estar sempre presente, colaborando, me abriu portas, fez com que meu trabalho fosse mais visto. Isso empodera, possibilita e oportuniza, que é o que mais precisamos”, encerra.

