Confira tudo o que você precisa saber sobre o Afro Fashion Day 2023. Crédito: Marina Silva

Em menos de uma semana, a herança viva de África será incorporada nos passos de mais de 70 modelos no Terreiro de Jesus. Em um desfile que homenageia a Mãe África, o Afro Fashion Day, chega à sua 9ª edição no sábado (25), no Pelourinho. A programação acontece das 10h às 20h com Feira da Sé AfroBiz, e a previsão do desfile a partir das 16h. Ao todo, 43 marcas e estilistas participam do evento, que já virou destaque do calendário do mês de novembro, e é considerado o desfile mais negro do Brasil.

“Representatividade, reparação e sonho”. É assim que Fagner Bispo, curador de moda do desfile, define o evento. Trabalhando no projeto desde a primeira edição, o produtor de moda explica que o AFD surgiu da premissa de celebrar o dia da Consciência Negra de uma forma não convencional, explorando a beleza e a moda e tendo como fio condutor o trabalho de estilistas baianos e modelos negros.

Realizado pela primeira vez em 2015, o Afro Fashion Day se tornou uma vitrine de moda e representatividade em Salvador, impulsionando a carreira de estilistas pretos e revelando talentos desde sua primeira edição. “O evento se tornou um gigante, confesso que não imaginava que ele duraria tantas edições, e hoje eu o enxergo como um referência em moda. Nos tornamos o maior evento de moda da cidade e o que muda do primeiro para o atual é que houve uma evolução em todos os aspectos e sempre há uma expectativa de que cada edição seja tão boa ou melhor que a anterior” reflete Bispo.

O Afro Fashion Day acontece 25 de novembro no Terreiro de Jesus . Crédito: Marina Silva

Origem

O que a África representa para nós em 2023? Como ela impacta no nosso cotidiano de cidade negra, parte de uma diáspora? Origem dos conhecimentos, da cultura e fonte de inspiração para pensar o futuro. Foi sob essa lógica que o tema “Mãe África” foi adotado pelo AFD em 2023.

“Dividido tematicamente entre realezas africanas, etnias e afrofuturismo, o evento celebrará as riquezas, heranças e tecnologias ancestrais, bem como a persistência desses elementos na contemporaneidade”, explicou Gil Alves, diretor artístico do desfile. A curadoria de moda fica com Fagner Bispo e a trilha sonora com o DJ Telefunksoul.

O AFD 2023 é fruto de coletividade. “Um grande quebra cabeça onde cada peça é de extrema importância para que o resultado final seja um desfile bonito e que atenda as nossas expectativas e também a do público, que no geral sempre saí muito feliz e hipnotizado com o espetáculo que apresentamos” explica Fagner Bispo.

O desfile deste ano terá 75 looks criados por 43 marcas de roupas e acessórios, dentre elas os designers vencedores do concurso Estilista AFD 2023. O evento apresenta 75 modelos de agências da cidade, além dos 16 vencedores das seletivas públicas realizadas em Salvador e de convidados como o coreógrafo Zebrinha. Na beleza, uma equipe de maquiadores, designers de unhas e trancistas é coordenada por Roma Aragão e Dino Neto.

Futuro

Assim como salienta Fagner Bispo, esses nove anos de Afro Fashion Day têm sido marcantes não só para aqueles que produzem, mas também para os que participam do evento. A exemplo podemos citar os modelos Alesí Falcão, Ivana Pires, Santti, Katarine Cardoso e Carlos Gabriel, cinco jovens que começaram no AFD e hoje ganham as passarelas nacionais e internacionais.

Com planos de um grande celebração de 10 edições em 2024 e até mesmo uma possível versão Kids, o AFD pretende continuar tecendo caminhos frutíferos em solo baiano. “Para mim o desafio maior é manter o evento interessante, recheado de boas narrativas e sobretudo inspirador, belo, onde as pessoas que assistem se sintam representadas”, conclui Bispo.