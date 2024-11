DE MODELO PARA MODELO

O que o casting do AFD 2024 acha fundamental para arrasar na passarela

Modelos dão dicas para estreantes na carreira deixarem sua marca no cenário baiano e nacional

Luiza Gonçalves

Publicado em 16 de novembro de 2024 às 07:58

O que o casting do AFD acha fundamental para brilhar na passarela Crédito: CORREIO/Paula Fróes

Seletivas, provas de maquiagem e roupa e muito ensaio até chegar no momento crucial e mais importante para os modelos que sonham com o AFD: caminhar na passarela. Neste ano, o catwalk foi mais que especial, cada modelo representou não só sua marca e trajetória pessoal, mas também compunha a celebração de 10 anos do legado do Afro em Salvador. O evento teve a maior estrutura de sua história, com 13 metros de largura de palco e 75 metros de extensão da passarela. Para caminhar-lá o AFD contou com 76 modelos, adornados pelos looks e acessórios de 38 criadores baianos.

Se existia nervosismo, ele ficou no backstage. A cada modelo que entrava em cena, passadas firmes, exuberância e atitude dominavam o recinto. Estreantes, profissionais, internacionais ou nacionais, talentos que brilharam na passarela. Mais cedo, a equipe do CORREIO esteve nos bastidores para entender o que um modelo precisa fazer para canalizar sua energia e deixar sua marca na passarela mais preta do Brasil.

A partir da experiência de quem já está no ofício a mais tempo e que já tem familiaridade com Afro Fashion Day, confira as dicas dos modelos para brilhar na passarela e no mundo da moda:

Leideane Oliveira no AFD 2024 Crédito: CORREIO/Paula Fróes

Leideane Oliveira - 27 anos - modelo há sete anos - sétima edição no Afro: “Tem que ter poder, empoderamento, atitude e ser quem é de verdade. E também é muito importante pegar referências. Sempre ir assistindo vídeos de pessoas que já participaram de outros anos pra você ter como referência. Porque essas pessoas são inspirações e dali que vai crescendo as nossas aspirações”.

Ana Beatriz Neves Miranda - 21 anos - modelo há três anos - segunda edição no Afro: “Tem que ter atitude, autoconfiança, porque se você não acreditar em você mesma, ninguém vai acreditar. E você está ali no seu momento, você tem que curtir aquilo, você tem que gostar daquilo. Seja original, seja você”.

Evan Salvador - 35 anos - modelo há nove anos - quarta edição no Afro: “Acho que o principal no Afro é a atitude. E para a moda também, é um caminho que tem que tem barreiras, mas para quem tem vontade de ser modelo, é preciso insistir, se dedicar, cuidar do corpo e da mente, porque vai ter nãos e vão ter sims. E tem que estar preparado para isso”.

Brendha Vilaverde - 20 anos - modelo há cinco anos - quarta edição no Afro: “Para mim é fundamental ter persistência, confiança em si mesmo, pois pode parecer, mas não é um trabalho fácil e você vai querer dizer, mas tem que continuar se é o que gosta e ama”.

Alexia Byron - 50 anos - modelo há 29 anos - quarta edição no Afro: Acho que tem que ter disciplina, postura, que é importante quando você está andando e atitude. E ser profissional no sentido de se dedicar ao que você realmente quer. Porque eu digo que a carreira de modelo, ela é glamurosa e árdua ao mesmo tempo. Então eu acredito que a disciplina, a boa vontade, a persistência, a resiliência, tudo é importante para que você tenha bom êxito.

Luana Ferreira - 27 anos - modelo há seis anos - quinta edição no Afro: “Você tem que ter atitude, não é só na passarela, mas de você se colocar para o mundo de você ser quem você é independente do que as pessoas falem ou do que aconteça, eu acho que a forma como você lida com você mesmo, mas você se conhecer e se jogar pro mundo faz com que a coisa realmente aconteça”.

Simone Costa do AFD 2024 Crédito: CORREIO/Paula Fróes

Simone Costa - 43 anos - modelo há seis anos - quarta edições no Afro: “Procure uma agência séria, que tenha comprometimento com profissional, faça os cursos, workshops e se aprimore, estude. Moda tem que estudar, não é só close não é só foto, roupa e sapatos, a gente tem que buscar entender um pouco mais de como funciona esse mercado”.

Matheus Gonçalves - 24 anos - modelo há 4 anos - primeira edição no Afro:”Uma dica essencial para todo modelo é ter um preparo psicológico para entender as variantes do mercado, confiança e resiliência para enfrentar os obstáculos”.

Larissa Pérez - 24 anos - modelo há seis anos - segunda edição no Afro: “A dica que eu dou para quem está começando hoje é invista nos seus conhecimentos, em como se comportar, em como falar, em como se adequar aos ambientes e seja você, nunca deixe de perder sua essência”.