CONTAGEM REGRESSIVA

Preparação para o Afro Fashion Day passa pelos últimos ajustes na Praça 2 de Julho

O desfile ocorre na próxima sexta-feira (1º), a partir das 19h

Vitor Rocha

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 06:00

Preparativos já estão 70% prontos e devem ser finalizados até a véspera do evento Crédito: Marina Silva/CORREIO

A preparação do Afro Fashion Day (AFD) está nos últimos ajustes para receber a passarela mais preta do Brasil. Na Praça 2 de Julho, em Salvador, o espaço já foi tomado pelos palcos e estruturas que vão compor a décima edição do evento na próxima sexta-feira (1º). O desfile ocorrerá a partir das 19h, com acesso gratuito pela entrada em frente ao Teatro Castro Alves.

Após três edições no Terreiro de Jesus, dentro do Pelourinho, o AFD mudou o local do desfile para o Largo do Campo Grande. A previsão é que a estrutura deste ano seja a maior da história do projeto criado em 2015: são 13 metros de largura do palco com uma passarela de 75 metros de extensão, montada em frente ao Monumento ao Caboclo, no centro da praça.

De acordo com Luciana Gomes, Gerente comercial e de marketing do CORREIO, realizador do evento, os preparativos já estão 70% prontos e devem ser finalizados até a véspera do desfile. “Falta apenas a aplicação das lonas e ajustes finais das estruturas de iluminação e som”, contou. Além de palco e passarela, o evento também contará com espaços para Pessoas com Deficiência (PcD), ativações de marcas, barracas de alimentação e lounges.

A ampliação do espaço e grandiosidade do evento se dá em comemoração aos 10 anos do AFD, projeto que surge para dar visibilidade à moda afro. “Há dez anos atrás poucos veículos de comunicação davam importância a este protagonismo negro. O CORREIO, sempre pioneiro, colocou a importância desta forma de beleza, protagonismo, produção cultural, música e estilo. O Afro Fashion Day é um grande orgulho, inclusive pelo impacto social positivo que trás para a cidade de Salvador”, afirmou Luciana.

Além do tamanho, a produção do evento também pensou na estrutura do desfile como uma forma de conversar com o tema desta edição: Música – Resgatando raízes e elevando vozes. “Como o tema deste ano está relacionado a música, pensamos em criar uma passarela de desfile que surgisse de dentro da boca de cena de um grande palco. Músicos e modelos compartilharão os mesmos espaços de apresentação”, explicou Sandra Mazzoni, da GMF Arquitetos, empresa que assina o projeto do AFD.

O tema proposto neste ano será dividido em três blocos: Percussão Ancestral, Festiva e Contemporânea. Nelson Pereira, analista de marketing e projeto do CORREIO, contou sobre o processo de escolha: “Vários temas passaram pela nossa cabeça, mas sentíamos que precisávamos de um que celebrasse o Afro Fashion Day. Então, nós resolvemos trazer a música para rememorar todos os nossos anos de história, grandes feitos e trabalhos. Queremos muito trazer o que tem de música na Bahia, fazer um espetáculo para além do desfile com a união da moda com a música”.

Este ano, quase 40 marcas de moda baianas e 75 modelos estarão na passarela do AFD. Conforme expectativa do jornal CORREIO, cerca de oito mil pessoas devem acompanhar as mais diversas exibições de moda, honrando o intuito de dar visibilidade a modelos, estilistas baianos e designers negros ligados ao universo fashion.