Veja quem são os modelos das seletivas de bairro escolhidos para desfilar

Etapa final da seleção aconteceu nesta terça-feira (24), no Teatro Gregório de Mattos; desfile será em 1º de novembro

Luiza Gonçalves

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 22:42

Seletiva final do Afro Fashion Day 2024 seleciona modelos no Teatro Gregório de Mattos Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A passarela mais negra do Brasil dá as boas vindas aos novos talentos que vão compor o casting do Afro Fashion Day 2024. Após duas seletivas de bairro para modelos não agenciados - que reuniram mais de 250 inscrições -, ontem, às 19h, no Teatro Gregório de Mattos, foram escolhidos os 10 modelos que desfilarão no dia 1º de novembro no Largo do Campo Grande. Uma noite protagonizada por sonhos, apoio de amigos e família e muita beleza.

Antes mesmo das 18h, amigos e familiares aguardavam cheios de expectativa para ver aquele rosto conhecido cruzar o teatro. “O Afro é muito importante para mim e hoje vim aqui pra prestigiar meus amigos. Acho que a gente sempre tem que apoiar uns aos outros porque o sistema não quer que isso aconteça, mas a gente tá aqui pra garantir que vai acontecer”, disse Dandara Namiba, que integrou o desfile de 2023.

No backstage o clima era de concentração total dentre os 30 finalistas. Alonga daqui, ajeita o black dali, pratica as poses e o caminhar. Já os jurados mentalizavam seus critérios de aprovação. Para o estilista Filipe Dias, a chave era a autenticidade: “Gosto das pessoas na sua versão mais natural, com seu brilho próprio no olhar”, pontuou. Já para a DJ e modelo Lunna Monty, a confiança era o item indispensável: “Eu preciso ver a atitude. O caminhar é falar sobre sua história. Tem que mostrar quem é você”, destacou.

Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Jurados e público a postos, foi chegada a hora do desfile dos candidatos. Inicialmente, entraram juntos para um primeiro contato com a plateia e, na sequência, foram chamados um a um, sendo 15 selecionados da seletiva da Barroquinha e 15 na de Cajazeiras. Nas batidas de Telefunksoul, eles ganharam a passarela.

Finalizado o desfile, o júri, composto por 10 pessoas, entre convidados e membros da equipe do AFD, revelou os selecionados, chegando ao total de oito nomes. Com 5 candidatos empatados, a torcida realizou a decisão. Os estreantes no AFD 2024 serão: Ana Paola Simas, Dandara Neri, Gené Góes, Luan Sales, Rafael Menezes, Kaline, Laura Guimarães, Luane Gonçalves, Maurício Rosário e Iasmin Lima.

Júri foi composto por pessoas entre convidados e membros da equipe do Afro Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Selecionados

Ao ouvir seu nome, Gené Góes, 33, não conteve as lágrimas. Essa foi a sua terceira seletiva. No ano passado ela chegou à segunda fase mas não conseguiu comparecer pois estava hospitalizada após o diagnóstico de câncer de mama.

Esse ano, voltou para reescrever essa história: “Recebi o diagnóstico do câncer de mama pela segunda vez e a quimioterapia acabou me deixando internada. Esse ano, prometi a mim mesma que ia dar o meu máximo. Espero que essa oportunidade que estou recebendo inspire outras mulheres a batalhar em busca do seu sonho. Vou estar representando as plus size e também as mulheres mastectomizadas”, afirmou Gené.

Marleide, mãe da participante Yasmin Lima, também não conteve as lágrimas ao saber que a filha foi a mais votada entre o júri: “É a quarta tentativa dela. Eu não tenho nem explicação para o que estou sentindo. Ela vai arrasar nesse desfile”.

Uma conquista mais do que especial para Maurício Rosário, que espera mostrar que não existem limitações nos sonhos das pessoas PCDs. “Essa é a terceira vez que estou tentando. O surdo é capaz, sim. Eu consegui, sou um dos finalistas. É muito emocionante para mim e só tenho a agradecer”, disse.

Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Maquiagem

Completando 10 edições em 2024, o AFD tem anunciado muitas novidades para esta edição. Uma delas é um concurso que vai selecionar um maquiador(a) para integrar a equipe de beleza do evento, cuja etapa final será realizada na tarde desta quarta-feira (25), no Aeroporto de Salvador.

O concurso será realizado das 14h às 18h. De acordo com o produtor Nelson Pereira, dez maquiadores foram selecionados entre 61 inscritos. Eles passarão por duas etapas na seletiva final. Em uma delas, deverão recriar makes das edições anteriores do AFD. Apenas um candidato será escolhido e premiado com um estágio supervisionado no backstage do evento. “Nesse ano decidimos mudar a seleção de estilistas para maquiadores. Será bastante complicado escolher o vencedor porque os dez são incríveis”, disse.

Veja todos os selecionados

Dandara Neri Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Luan Sales Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Gené Góes Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Laura Guimarães Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Kaline Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Rafael Menezes Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Luane Gonçalves Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Maurício Rosário Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Iasmin Lima Crédito: Paula Fróes/CORREIO

*Sob orientação do editor de mídia e estratégia digital Jorge Gauthier