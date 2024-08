AGENDA BAHIA

Agroturismo cresce na Chapada e produtor defende práticas ESG para sustentabilidade da região

Fabiano Borré é CEO da Fazenda Progresso, controladora da Vinícola UVVA e Café Latitude 13

Carolina Cerqueira

Publicado em 24 de agosto de 2024 às 05:00

Aproveitar ao máximo um recurso que está disponível e, ao mesmo tempo, trazer sustentabilidade a essa produção". Esse é o principal desafio do agronegócio e a grande chave para a prosperidade do setor. Foi o que defendeu Fabiano Borré, CEO da Fazenda Progresso, que produz batata inglesa, café e vinho na Chapada Diamantina. A fala aconteceu durante a 15ª edição do Agenda Bahia nesta sexta-feira (23), em Salvador.

Borré destacou que a Chapada, que tem forte tradição agrícola e atrai muitos turistas, vive um cenário de união destas duas pontas. A Vinícola UVVA, controlada pela Fazenda Progresso e inaugurada em 2022, oferece visitação, tour pela produção e degustação de vinhos. “Temos uma grande demanda e agora os turistas também estão pedindo para abrirmos visitação na produção de café”, contou durante entrevista antes da palestra.

A prática tem nome: agroturismo. Nesta modalidade, os visitantes buscam propriedades rurais para conhecer de perto os processos produtivos enquanto têm contato com a natureza. O foco está nas pequenas propriedades e na agricultura familiar. Outra ramificação está no enoturismo, que oferece tour por vinícolas.

“É como se estivesse acontecendo um ganho de maturidade na Chapada. A região, que já vinha com forte movimento de ecoturismo, agora abre portas para o agroturismo e enoturismo. É uma pulverização de riquezas que o local oferece e uma grande oportunidade de desenvolver o agroturismo de forma mais pujante”, avaliou o administrador, que nasceu no Rio Grande do Sul e chegou à Bahia aos 9 anos.

Para a preservação destas riquezas, o CEO disse apostar nas práticas ESG - voltadas para a preservação do meio ambiente, responsabilidade com a sociedade e transparência empresarial - em diversos ramos. Um deles é a tecnologia. “Sempre que uma ferramenta tecnológica oportuniza redução de tempo em uma atividade mecânica, reduz a quantidade de insumos aplicados ou contribui para otimizar recursos naturais, consequentemente, gera impactos ESG positivos”, explicou.

No início das operações na Fazenda, utilizava-se um sistema de aplicação fixa de fertilizantes, adotando como padrão duas toneladas por hectare. Atualmente, no entanto, a tecnologia desempenha um papel crucial. Com o auxílio de cálculos, análises e sistemas de GPS, determina-se a quantidade ideal de fertilizante para cada área, que pode ser de até 10 quilos por hectare. A nova forma de trabalhar, além de reduzir os custos, contribui com a conservação do solo.

Saindo da sustentabilidade ambiental e caminhando na direção de questões sociais, a Fazenda e a Vinícola coordenam iniciativas como uma escola e um centro médico, operados em conjunto com a Prefeitura de Mucugê.

O grupo também aposta na agricultura familiar. De acordo com Borré, são 1.200 colaboradores diretos fixos e R$ 50 milhões injetados diretamente em folha de pagamento por ano. “É uma empresa familiar. Essa aposta gera incremento de qualidade, aumento e renda para a população local e consequente fortalecimento da região e perpetuação da produção”, ressaltou o CEO na palestra.

Ouros da Chapada

Além da produção de batata inglesa, a Fazenda Progresso é responsável pela produção de café para a marca Latitude 13, que foi iniciada em 2005 e hoje tem como foco os chamados cafés especiais.

“O paladar do brasileiro está evoluindo. As pessoas começam a conhecer mais e o paladar não retrocede. O café especial representa um mercado crescente porque o consumidor busca mais informação, estuda mais para entender o que está consumindo, de onde vem e quem produz”, apontou Borré durante entrevista.

Para ele, o sucesso do produto se deve muito à qualidade do solo e clima da Chapada Diamantina, que também permitiu a aposta na Vinícola UVVA, inaugurada em 2022. O projeto foi iniciado em 2012 e possui oito vinhos premiados nacional e internacionalmente.