15 ANOS

Confira a programação do Agenda Bahia 2024

Um dos eventos mais aguardados da pauta empresarial do estado, o Agenda Bahia 2024 chega ao seu 15º ano no próximo dia 23. Realizado pelo Jornal CORREIO, contará com uma programação especial a partir do tema "O futuro e o agora dos setores produtivos". A edição comemorativa será dividida em três eixos: Indústria, Agronegócio e Empreendedorismo, cada um composto por palestra e painel, reunindo especialistas convidados de diversas partes do Brasil. Realizado a partir das 8h no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep, seguirá até às 13h30. As inscrições, gratuitas, já foram encerradas.