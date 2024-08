EMPREENDEDORISMO

‘De informal hoje sou microempresa’: conheça a cabelereira que conquistou o mercado de alto padrão com mega hair

Jô Lima transformou o futuro do seu negócio com qualificação de outros profissionais de beleza e também o desenvolvimento de novas técnicas de alongamento

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 24 de agosto de 2024 às 05:00

Jô Lima apostou em novas técnicas de alongamento e se prepara agora para criar sua própria linha de produtos para cabelos Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Quase um empreendedor para cada esquina. Dificilmente se passa por uma rua qualquer sem ver alguém ali que não esteja vendendo alguma coisa, seja formalmente ou informalmente. Hoje são mais de 1.154 milhão de pequenos negócios formais na Bahia. Destes, 819,9 mil são microempreendedores individuais (MEIs) e 355 mil micro e pequenas empresas. O empreendedorismo se tornou um dos setores produtivos que mais movimenta a economia baiana e geraempregos também.

Os dados mais recentes são do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e dizem muito sobre a dimensão de oportunidades para os empreendedores diante de um cenário que exige cada vez mais sustentabilidade, inovação, competitividade e tecnologia, seja um negócio pequeno, médio ou grande. Atualmente, as principais atividades com maior número de Meis estão concentradas no comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (6,9%), seguido de cabeleireiros, manicure e pedicure (6,1%).

Já as micro e pequenas empresas se destacam no comércio de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios como minimercados, mercearias e armazém (6,7%). Os desafios são do tamanho da vontade de ver seu negócio dar certo até porque empreender não é fácil. Proprietária do Studio Jô Lima, no Caminho das Árvores, a empreendedora que dá nome ao salão, apostou em criar novas técnicas e ajudar outras na qualificação de outros profissionais que atuam no segmento de beleza. Como Jô Lima saiu de um salão no bairro do Jardim Cruzeiro para conquistar o mercado de alto padrão? Veja a seguir.

“Sou formada em Pedagogia e Gestão Comercial, mas sempre tive facilidade com cabelo. Foi uma prima minha que, lá no início, financiou e me incentivou a fazer um curso na área. Na época, ela tinha uma loja e queria que eu ajudasse na colocação de mega hair.

Quando eu decidi começar a empreender, foi muito por uma questão de necessidade. Primeiro, na loja dela, depois na minha própria casa. Em um dos meus primeiros atendimentos, percebi que não estava apenas aplicando um mega hair. Estava ajudando uma mulher a redescobrir sua autoestima após uma separação. Sua autoestima estava baixa e ela tinha perdido seus cabelos nesse processo devido o stress.

Com o tempo, novos clientes surgiram e meu negócio cresceu. Formalizei a empresa e, com R$ 1 mil construí um espaço modesto em frente à casa da minha mãe, no Jardim Cruzeiro, e o equipei de maneira muito simples. Minha jornada não foi fácil. Uma oração que fiz, mudou todo meu destino.

De informal, fui MEI e hoje sou Microempresa. Tenho um studio de beleza em uma área nobre da cidade e uma academia focada na aprendizagem de gestão e serviços de beleza. Ministro cursos e consultorias, gerando mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Inclusive, tenho hoje até um programa de gestão de salão que aplica indicadores e mede todos os resultados, compartilhando esse conhecimento com outras empreendedoras.

Somos especializados em alongamento capilar, com técnicas como ponto slim, slim hair adesivado, microcápsulas e entrelace, e ainda fazemos nossa própria confecção de cabelo. Além disso, oferecemos uma gama completa de serviços de salão. Me concentrei em resolver as principais necessidades das minhas clientes, o que me ajudou a criar técnicas exclusivas.

O ponto slim e o slim hair adesivado não apenas melhoraram a qualidade do serviço, mas também proporcionaram uma experiência mais personalizada e duradoura para quem nos procura. Atualmente, o faturamento médio anual do studio fica entre R$ 200 mil a R$ 250 mil. A beleza me escolheu, e eu me apaixonei pela capacidade de transformar vidas e espalhar sorrisos. Não basta ter uma história inspiradora. É crucial demonstrar que o negócio é bem organizado e gerido com competência.

No ano passado, conquistar o prêmio Mulher de Negócios do Sebrae foi um momento profundamente significativo para mim. Vindo de um contexto onde ouvir “não” era mais comum do que “sim”, receber esse reconhecimento me fez perceber que é possível ocupar lugares de destaque e fazer a diferença. Olhando para o futuro, estou mergulhada no desenvolvimento de uma linha de produtos de cuidados capilares.

Além disso, estamos trabalhando em mais uma nova técnica com uma abordagem que elimina a dor e a necessidade de cola, o que vai melhorar tanto o tempo quanto a qualidade do resultado do alongamento. A cada cliente atendida, fortalecemos um ecossistema que valoriza o talento, o empreendedorismo e o impacto social. Meu desejo é ressignificar a vida de mais de 100 mulheres a cada seis meses, ajudando a recuperar sua autoestima, a crescer e inovar”.

Jô Lima é proprietária do Jô Lima Studio de Beleza (@jolimastudiodebeleza) e vencedora na edição do ano passado do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios.