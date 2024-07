DEBATE

Diretora Global de Relações Corporativas da Suzano S/A, Mariana Lisbôa estará no Agenda Bahia

Executiva participará do eixo sobre Indústria na 15ª edição do evento realizado pelo Correio

Gabriela Cruz

Publicado em 26 de julho de 2024 às 16:19

Mariana Lisbôa é um dos nomes confirmados no evento Crédito: Divulgação

No próximo 23 de agosto, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) será palco da 15ª edição do Agenda Bahia, promovido anualmente pelo Jornal Correio. Este ano, o tema central será "O futuro e o agora dos setores produtivos", refletindo a importância de discutir os desafios e oportunidades que impactam a sociedade e a economia. Um dos nomes confirmados nesta edição é o de Mariana Lisbôa, diretora Global de Relações Corporativas da Suzano S/A, que participará do eixo Indústria.

Marco no calendário da cidade e do estado, o Agenda Bahia mantém há 15 anos o compromisso de promover debates relevantes. O evento reúne especialistas, empresários, formadores de opinião, representantes do setor público e uma plateia atenta e atuante. Nesta edição, as discussões serão organizadas em torno de três eixos principais: Indústria, já citado, Agronegócio e Empreendedorismo, abordando tanto o cenário atual quanto as perspectivas futuras desses setores.

Trajetória notável

Advogada por formação, Mariana Lisbôa é diretora Global de Relações Corporativas da Suzano S/A, presidente da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) e diretora do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP). Com mais de 20 anos de experiência, sendo a maior parte dedicada ao setor florestal, a executiva representa a Suzano na liderança de projetos envolvendo os setores público e privado em todos os níveis – municipal, estadual, federal e internacional.

"Me sinto muito honrada de poder, novamente, fazer parte do Agenda Bahia, especialmente no ano em que o evento completa sua 15ª edição. Este é, sem dúvidas, um dos eventos mais importantes de nosso estado no que se refere às discussões sobre os desafios e perspectivas para o desenvolvimento dos setores produtivos em nossa região. Poder falar aqui, representando tanto a Suzano S.A. quanto a ABAF, é um privilégio" Mariana Lisbôa, diretora Global de Relações Corporativas da Suzano S/A, presidente da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) e diretora do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP)

A executiva também lidera a área de Licenciamento Ambiental da companhia, a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo e referência global no uso sustentável de recursos naturais. Ela é apaixonada por impulsionar o crescimento de mulheres no mundo corporativo e por implementar uma agenda ESG estruturada e mensurável, visando mitigar os impactos do negócio para as gerações presentes e futuras.

Em entrevista ao Correio, Mariana destacou a importância do evento como um espaço para trocas de experiências e ideias, além de discutir soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável. “O Agenda Bahia nos permite refletir sobre o futuro econômico e social da Bahia, promovendo um diálogo construtivo e ações concretas para o progresso de nossa região”, afirmou.

“Agradeço a oportunidade de contribuir para este importante debate e estou ansiosa para compartilhar as iniciativas e os compromissos da Suzano e da ABAF com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das comunidades onde atuamos. Que esta edição do Agenda Bahia seja mais um marco de sucesso e inspiração para todos nós”, completou a executiva.

Legado

Desde o início, o Agenda Bahia sempre trouxe temas e debates que olham para o futuro e discutem soluções. Em 2010, na sua primeira edição, o evento teve como tema “Olhando 10 anos à frente”. “Compromisso com o futuro” foi o tema de 2011, seguido de “Planejando o futuro”, em 2012; “Desenvolvimento da Bahia”, em 2013; “Cidades sustentáveis”, em 2014; “Competitividade”, em 2015; “Economia mais forte”, em 2016; e “Tempos de Mudança”, em 2017.

Em 2018, o tema foi “No futuro, humanize-se”, seguido por “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” em 2019, “Dados da gente”, em 2020; “Tempo 21_”, em 2021; “Desafios do agora”, em 2022; e “Conectados”, em 2023, até chegarmos em 2024, na 15ª edição, com “O futuro e o agora dos setores produtivos”.

