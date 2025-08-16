Acesse sua conta
É de graça! Participe de evento que irá discutir produtividade, inovação e ambiente sem pagar nada

Evento do Jornal CORREIO será realizado na próxima quarta-feira (20) com inscrições gratuitas

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 07:00

Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO, no Agenda Bahia do ano passado
Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO, no Agenda Bahia

A 16ª edição do Agenda Bahia será realizada na próxima quarta-feira (20), das 8h30 às 13h30, na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), em Salvador. Com inscrições gratuitas e emissão de certificado, o evento, promovido pelo Jornal CORREIO, tem como objetivo discutir desafios e perspectivas para o desenvolvimento do estado.

Nesta edição, o tema será “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora”, com debates sobre produtividade, inovação e ambiente de negócios para um salto competitivo até 2030.

Agenda Bahia 2025

Agenda Bahia por divulgação

“Chegar à 16ª edição reafirma a importância do Agenda Bahia como um espaço de construção coletiva para os desafios do presente e do futuro. É um fórum de ideias e conexões que fortalece o papel do CORREIO como agente de transformação da sociedade baiana”, destacou Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO.

Para Isaac Edington, curador do Agenda Bahia e presidente da Saltur, esta edição é um chamado à ação diante de uma sociedade cada vez mais impulsionada por transformações tecnológicas. “Ao colocarmos o foco em produtividade, inovação e no fortalecimento do ambiente de negócios, queremos inspirar lideranças e empreendedores a destravarem agora os caminhos para uma Bahia mais competitiva até 2030. O futuro não pode mais esperar — ele começa com as decisões que tomamos hoje”, afirmou.

SERVIÇO

Agenda Bahia 2025

Data: 20 de agosto

Horário: 8h30 às 13h30

Inscrições: gratuitas, clique aqui

Mais informações aqui

Local: Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)

Endereço: Rua Edístio Pondé, 342, Stiep, Salvador (BA)

O Agenda Bahia é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Acelen, Sebrae, Tronox e Unipar, apoio institucional da FIEB e da Prefeitura Municipal de Salvador, apoio do Salvador Bahia Airport e Veracel, e parceria da Braskem.

