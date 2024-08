ECONOMIA

Entenda o que faz da Bahia a mais nova queridinha dos queijos

Aroma, sabor, textura e aparência são motivos de avaliação nos concursos

Gil Santos

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 06:15

Queijos baianos lideram reconhecimento no Nordeste Crédito: Fazenda Licurizal/ Divulgação

Os produtores de queijos artesanais da Bahia conquistaram 53 medalhas no VII Prêmio Queijo Brasil, realizado na em julho deste ano, ficaram no topo do Nordeste e na 6ª posição no ranking nacional. Para o presidente da Associação Queijo Baiano e proprietário da Fazenda Licurizal, João Campos, o crescimento observado nos quatro últimos anos está relacionado a dois fatores.

"O mercado foi impulsionado pela crise econômica que obrigou os produtores a encontrarem uma alternativa para além da produção de leite, e pelas feiras e concurso, que possibilitaram troca de experiências e novas ideias. O Sebrae e o Senar deram muito apoio oferecendo qualificação e orientando os produtores e o resultado foi que pelo segundo ano consecutivo somos líder no Nordeste", diz.

Ele contou que nos concursos são avaliados o aroma, o sabor, a textura e a aparência do queijo, e frisou que as condições do pasto, a saúde do gado e a técnica de produção interferem diretamente no resultado. A diversidade e, principalmente, a qualidade desses produtos são apontados também como responsáveis por esse resultado.

Este ano, o estado inscreveu 157 produtos no VII Prêmio Queijo Brasil. No município de Curaçá, por exemplo, a cooperativa Capribéee conquistou quatro ouros, três pratas e um bronze. Em São Domingos, no Sisal, a queijaria artesanal Maria Bonita conquistou o título de melhor da Bahia e medalha de ouro pelo queijo de ricota de cabra. Já a queijaria artesanal Queijo do Monte, em Itamaraju, levou dois ouros, duas pratas e um bronze.