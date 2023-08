Equipe da escola SESI Bahia conquista 1° lugar em festival de robótica

Cinco prêmios na bagagem e a conquista do 1º lugar. Este foi o saldo da participação da equipe Sevenspeed, do SESI Bahia, no Festival de Robótica Off Season, encerrado neste sábado (5) no Rio de Janeiro. A equipe representou a Bahia na modalidade F1 In Schools, que consiste em projetar carros de corrida para percorrer no menor tempo possível uma pista de 20 metros de comprimento.



A equipe vencedora está na sua quinta formação desde 2019 e é formada por estudantes de ensino médio da Escola SESI Reitor Miguel Calmon, localizada no bairro do Retiro, em Salvador. A equipe foi a primeira equipe brasileira da rede SESI a representar o Brasil no torneio internacional de F1 In Schools, realizado em 2019, em Abu Dhabi.