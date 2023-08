Escritório baiano de advocacia ganha prêmio nacional de inovação

Escritório baiano venceu na categoria "Escritórios 4.0", certificado pela Associação Brasileira de Lawtechs & Legaltechs (AB2L) . Crédito: Divulgação

O escritório baiano de advocacia 4S Advogados ganhou um prêmio nacional de inovação em São Paulo, na última terça-feira (1). O escritório foi contemplado pela Associação Brasileira de Lawtechs & Legaltechs (AB2L) na categoria “Escritórios 4.0”. A certificação da AB2L reconhece as iniciativas mais inovadoras no campo jurídico que utilizam tecnologias disruptivas e soluções digitais que contribuem para a melhoria da produtividade, da qualidade e da eficiência dos processos. A certificação se baseia em três pilares da inovação jurídica: Pessoas (Cultura), Processos (Gestão) e Tecnologia.

O 4S Advogados é composto por quatro sócios: Ana Paula Studart, Maria Clara Seixas, Marcus Seixas e Leonardo Susart. Para ganhar a certificação, eles precisaram atender aos critérios estabelecidos, o que incluiu a comprovação de utilização de ferramentas de automação, de softwares para gestão de ações processuais e/ou contratos, comprovação de posse de multidisciplinaridade de formação dos profissionais dentro do escritório e promoção de ações voltadas para o bem estar dos profissionais e formações de novas competências.

Ainda, foi necessário atestar que o escritório possui um time que contemple uma equipe diversa, possui indicadores de metas específicas, políticas e validações recorrentes de proteção de dados, recomendação de clientes e indicadores voltados para satisfação do cliente.

Segundo Ana Paula Studart, ganhar o prêmio é motivo de muito orgulho. "É o reconhecimento do propósito que temos de assessorar nossos clientes de forma inovadora e eficiente, adotando as melhores práticas e a integração às novas tecnologias. Ser um escritório com essa certificação confirma nosso compromisso com um trabalho de excelência, trazendo segurança para os clientes e contribuindo para o sucesso dos negócios. Além disso, o prêmio reforça o papel da Bahia na vanguarda jurídica do país", ressaltou.

Entre os diferenciais do escritório do qual é sócia, Ana Paula aponta que a fuga do modelo tradicional da advocacia é uma das principais marcas da 4S Advogados. "Fugimos do 'juridiquês'. Nós buscamos falar a língua dos negócios, fazendo entregas objetivas, claras e seguras, para que o cliente perceba o valor de uma assessoria jurídica estratégica. Somos parceiros de negócios dos nossos clientes. Também temos expertise em diversas áreas do direito digital, que poucos escritórios no Brasil possuem, principalmente na Bahia", apontou.