Evolução e revolução: ‘Empreender é corajoso’, diz Ju Ferraz

Baiana e sócia diretora da Holding Brasil, Ju Ferraz sonha criar uma faculdade que qualifique jovens em situação de vulnerabilidade para atuar no setor de eventos

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 24 de agosto de 2024 às 05:00

Painel trouxe cases de sucesso da gerência regional do Sebrae no sul da Bahia, Afrosaúde e da Holding Club Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O empreendedorismo que rompe barreiras, quebra modelos de negócios tradicionais e se renova a todo momento, permeou as discussões durante o último painel que fechou a programação da 15ª edição do Fórum Agenda Bahia, na tarde desta sexta-feira (23). Exemplo disso é a sócia diretora da Holding Brasil, Ju Ferraz, uma das convidadas do fórum, que compartilhou sua experiência, ao impulsionar o segmento de marketing e experiências de marca em um negócio que chega a faturar R$ 300 milhões por ano.

Baiana e uma das principais referências em network do país, Ju defende que de uma simples ideia, às vezes, de uma oportunidade sem solução, é que surge uma grande inovação. “E é essa inovação que se torna uma grande mola propulsora na melhoria de qualquer negócio. Inovação está diretamente ligada à evolução e revolução, apesar de muita gente achar que é só tecnologia. Inovar é fundamental para que a gente consiga evoluir, não só como ser humano e com soluções nos nossos negócios, mas também evoluir como sociedade”.

Ju Ferraz trouxe sua experiência para o Agenda Bahia Crédito: Lucas Siqueira

Juh começou como jornalista, já trabalhou com assessoria de imprensa e artistas como Cláudia Leitte e Ivete Sangalo antes de se descobrir empreendedora. Na Holding, encontrou apoio para vencer um bournout e transformar o segmento de eventos e o que se fazia no setor. Envolvida em ativações como o Camarote Nº 1 da Brahma na Sapucaí, a empresa se consolidou como uma das mais renomadas do mercado. Com mais de 154 mil seguidores, Ju é ainda influencer e idealizadora do projeto Body Open Define You (B.O.D.Y), evento que tem a sua próxima edição marcada para o dia 23 de outubro, em São Paulo.

“O que eu gostava mesmo era de criar laços, conexões, me relacionar com pessoas. Quando a gente pensa em empreender, pensa no que nos inspira. Tive coragem para compartilhar minhas dores e questões. Empreender é corajoso. Meu sonho hoje é criar uma faculdade para capacitar jovens em situação de vulnerabilidade para atuarem na produção de eventos. Quanto mais preparo, mais conhecimento, mais planejamento e conteúdo, mais capacidade, assertividade e eficiência em empreender”.

