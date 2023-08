Iniciativa irá capacitar comunidade no entorno da Refinaria de Mataripe

Acelen Acender será aberto com dois projetos de formação para cem jovens e 60 líderes comunitários. Crédito: Olhos de Lince Filmes/Divulgação

Nesta quinta-feira (3), um espaço para a formação e capacitação das comunidades no entorno da Refinaria de Mataripe, em Candeias, região metropolitana de Salvador (RMS), foi inaugurado pela Acelen, a Fundação Banco do Brasil e a AVSI Brasil. A novidade é fruto da parceria entre as instituições e envolve um investimento conjunto de R$ 4,3 milhões.



Segundo elas, o objetivo é ampliar as oportunidades para jovens e organizações que apoiam as comunidades locais. O evento de inauguração teve a presença de convidados das entidades e autoridades dos três municípios vizinhos à refinaria, Candeias, São Francisco do Conde e Madre de Deus.

Chamado de Acelen Acender, o espaço é uma extensão do Centro de Excelência em Educação Acelen (Acender), que funciona dentro da refinaria para atender os colaboradores. Duas iniciativas executadas pela parceria entre as três entidades serão o ponto de partida do novo espaço, que funcionará no Shopping Candeias.

“Desde que assumimos a gestão da refinaria, o relacionamento com as comunidades é nossa prioridade. Realizamos diagnósticos e escutamos comunitários e organizações da sociedade civil (OSC), para entender melhor os desafios enfrentados pelos nossos vizinhos e vizinhas", contou o vice-presidente de Recursos Humanos da Acelen, João Raful.

De acordo com o executivo, houve diagnósticos 'consistentes e participativos' a partir da escuta inédita de 461 pessoas da região e de visitas a cerca de 60 OSCs. A Acelen também criou três Conselhos Comunitários Consultivos e nomeou 83 conselheiros, a partir de critérios de diversidade e representatividade local.

Início das aulas

A primeira aula da 'Jornada Jovem Acelen' será nesta sexta (4). Foram selecionados cem jovens de 15 a 29 anos, para participar de uma jornada de capacitação e encaminhamento para o mercado de trabalho, com duração de cinco meses. A próxima turma será aberta no ano que vem.