TRÊS EIXOS

Motor da geração de renda e inovação, empreendedorismo é destaque no 15º Agenda Bahia

Palestra do presidente do iFood e mesa com especialistas fazem parte da programação do fórum

Victor Lahiri

Publicado em 15 de agosto de 2024 às 19:26

Arthur Lima, Claudiana Figueiredo, Diego Barreto e Ju Ferraz integram o eixo Empreendedorismo Crédito: Divulgação

Fundamental para a economia baiana, o empreendedorismo é um ponto estratégico na geração de renda e um dos principais promotores do desenvolvimento local. Pequenos e médios negócios são responsáveis por impulsionar o crescimento de setores-chave da atividade produtiva, diversificando a economia e reduzindo a dependência de segmentos tradicionais.

O momento atual desta atividade e os caminhos a serem trilhados rumo ao futuro estarão no centro do debate promovido entre especialistas na edição comemorativa de 15 anos do Agenda Bahia, que este ano terá como tema "O futuro e o agora dos setores produtivos" e acontecerá no dia 23 de agosto, a partir das 8h, até as 13h30, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep. As inscrições, gratuitas, estão encerradas.

O eixo do empreendedorismo vai explorar as principais experiências de importantes nomes dos setores de finanças, entretenimento, educação e saúde, além de apresentar cases de sucesso no cenário local e nacional. Além do painel que reunirá nomes como Arthur Lima e Ju Ferraz, o evento ainda contará com uma palestra do presidente do aplicativo de entregas iFood, Diego Barreto.

No campo da saúde, o empreendedor e cirurgião-dentista Arthur Lima compartilhará suas experiências e visões para o setor. Fundador da AfroSaúde, startup que conecta pacientes a profissionais negros da saúde e bem-estar, ele é também especialista em Saúde da Família e Mestre em Saúde, Ambiente e Trabalho (Faculdade de Medicina da UFBA). Atualmente, é aluno de Medicina e Saúde pela mesma universidade. Pesquisador nas áreas de saúde da população negra, com foco em doença falciforme, qualidade de vida e saúde mental, conquistou lugar em espaços de prestígio como Forbes Under 30 (2020), LinkedIn Top Voice e membro do Comitê Consultivo do Movimento Mente em Foco do Pacto Global da ONU no Brasil.

Participando pela primeira vez do Agenda, o presidente do iFood, Diego Barreto, trará toda a sua experiência que se estende por mais de 20 anos no desenvolvimento de ideias em diversos segmentos, principalmente o trabalho que vem desenvolvendo à frente do iFood, onde atua desde 2018, quando assumiu o cargo de CFO e vice-presidente de estratégia. Anteriormente, trabalhou em empresas como Suzano Papel e Celulose, OAS Engenharia, AES Brasil e Lopes Imóveis. Mineiro, formado em Direito pela PUC de São Paulo, com MBA pelo IMD Business School, e é autor de dois best-sellers: "Nova Economia" e "O Cientista e o Executivo".

Um dos grandes talentos no empreendedorismo baiano, a sócia do grupo especializado em comunicação e marketing de experiências, Holding Clube, Ju Ferraz, mediará o debate, além de compartilhar toda a sua expertise no desenvolvimento de projetos especiais e networking. Com um importante papel de dar voz a movimentos e pessoas que quebram padrões através das suas redes sociais, Ju também escreve sobre temas importantes e de impacto social, como empoderamento feminino, body positive, moda e lifestyle, o que lhe rendeu um evento proprietário, intitulado B.O.D.Y. (Body Open Define You). Recentemente, foi reconhecida com a Medalha Chiquinha Gonzaga, honraria direcionada a figuras que dedicam suas vidas às causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais no mercado brasileiro.

Outros eixos

Evento inovador desde sua criação, o Agenda Bahia 2024 reunirá mais uma vez empresários, formadores de opinião e representantes do setor público. O encontro permitirá ao público conhecer de perto as experiências e perspectivas de líderes como os que integram não só o eixo Empreendedorismo, como os de Indústria e Agronegócios, que se destacam pela busca constante por crescimento sustentável.

Confira a programação:



8h00 | Credenciamento

9h30 | Abertura do evento

9h50 | Eixo Indústria

Gustavo Boni | Coordenador de Global Advocacy da Braskem

Mariana Lisbôa | Diretora Global de Relações Corporativas da Suzano S/A

Thiago Andrade | CEO da Petrobahia

11h00 | Eixo Agronegócio

Amaury Pekelman | Presidente-executivo da Biosul

Carminha Missio | Presidente do IAGRO e vice-presidente da FAEB

Fabiano Borré |CEO da Fazenda Progresso

Marcelo Lyra | VP Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen

12h05 | Eixo Empreendedorismo

Arthur Lima | CEO da AfroSaúde

Claudiana Figueiredo | Gerente Regional do Sebrae no Sul da Bahia

Diego Barreto | CEO do iFood

Ju Ferraz | Sócia diretora da Holding Clube

*Programação sujeita a alteração

Legado

Desde o início, o Agenda Bahia sempre trouxe temas e debates que olham para o futuro e discutem soluções. Em 2010, na sua primeira edição, o evento teve como tema “Olhando 10 anos à frente”. “Compromisso com o futuro” foi o tema de 2011, seguido de “Planejando o futuro”, em 2012; “Desenvolvimento da Bahia”, em 2013; “Cidades sustentáveis”, em 2014; “Competitividade”, em 2015; “Economia mais forte”, em 2016; e “Tempos de Mudança”, em 2017.

Em 2018, o tema foi “No futuro, humanize-se”, seguido por “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” em 2019, “Dados da gente”, em 2020; “Tempo 21_”, em 2021; “Desafios do agora”, em 2022; e “Conectados”, em 2023, até chegarmos em 2024, na 15ª edição, com “O futuro e o agora dos setores produtivos”.O Agenda Bahia é uma realização do Jornal Correio com patrocínio da Tronox e Unipar, apoio institucional da FIEB, Sebrae e apoio da Bracell, Grupo Luiz Mendonça - Bravo Caminhões e Ônibus e AuraBrasil, Plano Brasil Saúde, Salvador Bahia Airport, Suzano, Wilson Sons e parceria da Braskem.

O Agenda Bahia é uma realização do Jornal Correio com patrocínio da Tronox e Unipar, apoio institucional da FIEB, Sebrae e apoio da Bracell, Grupo Luiz Mendonça - Bravo Caminhões e Ônibus e AuraBrasil, Plano Brasil Saúde, Salvador Bahia Airport, Salvador Shopping, Suzano, Wilson Sons e parceria da Braskem.