Os impactos da Inteligência Artificial no mercado de trabalho

Se você nunca ouviu falar do Chat GPT, talvez você esteja morando numa caverna, ou esteja beeeem afastado das notícias sobre tecnologia. Mas não se preocupe, nesse episódio especial do podcast Agenda Bahia 2023 vamos explicar essa ferramenta.



Assim como o Chat GPT, diversas outras plataformas controladas com Inteligência Artificial estão sendo constantemente utilizadas por empresas para aprimorar ou crescer setores em sua área de atuação. E a presença dessas tecnologias passa a se conectar diretamente ao mercado de trabalho, já que nós, trabalhadores, passamos a dividir o espaço com essas ferramentas. De forma direta ou indireta.