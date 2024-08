Legado

Presente e futuro do agronegócio serão debatidos na 15ª edição do Agenda Bahia

Realizado na FIEB, em Salvador, evento ainda tem gratuitas inscrições disponíveis

Publicado em 13 de agosto de 2024 às 16:31

Marcelo Lyra, Carminha Missio, Fabiano Borré e Amaury Pekelman estarão no eixo mediado pelo jornalista Donaldson Gomes (embaixo, centro) Crédito: Divulgação e @alcepereira (foto de Donaldson)

Parte significativa do PIB estadual, o agronegócio é um dos principais responsáveis pela geração de emprego e renda, impulsionando o desenvolvimento regional e atuando como um verdadeiro motor de inovação, investindo em novas tecnologias e práticas sustentáveis por toda a Bahia. No próximo dia 23, a partir das 8h, a importância do setor, seus impactos e perspectivas serão tema de debate entre especialistas na 15ª edição do Agenda Bahia, evento assinado pelo Jornal Correio.

Realizado na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), o fórum, que há uma década e meia reúne grandes nomes dos mais variados segmentos para um diálogo sobre o momento atual e os horizontes dos setores que movem o desenvolvimento baiano, traz, em sua edição comemorativa de 15 anos, uma programação especial em torno da temática "O futuro e o agora dos setores produtivos”, que será dividida em três eixos: Agronegócio, Empreendedorismo e Indústria.

Para entender o momento atual e o que está por vir no agro, o encontro reunirá o presidente-executivo da Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), Amaury Pekelman; a presidente do Instituto Agropecuário (Iagro) e vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), Carminha Missio; o CEO da Fazenda Progresso, Fabiano Borré; e o VP de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen, Marcelo Lyra. O painel será mediado pelo colunista do Correio, Donaldson Gomes.

Trajetórias de destaque

Com formação em Economia pela FAAP (SP) e pós-graduação em Economia Internacional pela Universidade de Adelaide (AU), Amaury Pekelman atuou no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-BA), na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), além de passar pela Rede Bahia, Braskem, Atvos e Paper Excellence, antes de ingressar no conselho da Biosul. Em maio deste ano, ele assumiu a presidência da entidade que representa a indústria de bioenergia de Mato Grosso do Sul.

Já a presidente do IAGRO e vice-presidente da FAEB, Carminha Gatto Missio, é formada em Direito pelas Faculdades Integradas de Ponta Porã e tem uma longa atuação na agropecuária, sendo fundadora da empresa especializada no desenvolvimento de sementes de soja e sorgo, Sementes Oilema. Após presidir o Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães, ela assumiu a vice-presidência da FAEB, cargo que ocupa desde 2018, período no qual chegou a ser eleita uma das 100 mulheres mais influentes no Agro pela Revista Forbes.

O empresário e CEO da Fazenda Progresso, Fabiano Borré, por sua vez, vem ganhando destaque pela expansão e desenvolvimento do segmento de café premium, exportado internacionalmente e que, no mercado interno, é comercializado sob a marca Latitude 13. Além disso, ele capitaneou a concepção, implantação e lançamento do projeto da Vinícola UVVA, aberta ao público em 2022. Nascido em São Paulo das Missões, no Rio Grande do Sul, Fabiano chegou à Bahia aos 9 anos de idade, graduou-se em Administração de Empresas pela Unijorge e cursou MBA em Finanças pela FGV, com extensão internacional na Ohio University.

VP de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen, Marcelo Lyra é um executivo com mais de 25 anos de atuação nos setores petroquímicos, de mídia e comunicação, e em holdings multisetoriais. Ele já foi vice-presidente e diretor de empresas nacionais e multinacionais, com foco em relações institucionais, sustentabilidade, comunicação e negócios. Sua trajetória inclui experiência em gestão de crise e reputação corporativa, construção de marcas, estratégias de posicionamento institucional, competitividade setorial e ambientes regulatórios. Lyra é formado em Engenharia Eletrônica com ênfase em Telecomunicações e possui pós-graduação em General Management pela Harvard Business School.

Outros eixos

O Agenda Bahia 2024 promete ser um evento enriquecedor, reunindo empresários, formadores de opinião e representantes do setor público. O encontro permitirá ao público conhecer de perto as experiências e perspectivas de líderes como os que integram não só o eixo Agronegócios, como os de Indústria e Empreendedorismo, que se destacam pela busca constante por crescimento sustentável. Entre os palestrantes confirmados nos demais painéis estão:

Arthur Lima | CEO da Afrosaúde (Empreendedorismo)

Claudiana Figueiredo | Gerente Regional do Sebrae no Sul da Bahia (Empreendedorismo)

Diego Barreto | CEO do iFood (Empreendedorismo)

Gustavo Boni | Coordenador de Global Advocacy da Braskem (Indústria)

Ju Ferraz | Sócia diretora da Holding Clube (Empreendedorismo)

Mariana Lisbôa | Diretora Global de Relações Corporativas da Suzano S/A (Indústria)

Thiago Andrade | CEO da Petrobahia (Indústria)



As inscrições, gratuitas, podem ser feitas aqui. O evento também terá transmissão ao vivo pelo YouTube.

Desde o início, o Agenda Bahia sempre trouxe temas e debates que olham para o futuro e discutem soluções. Em 2010, na sua primeira edição, o evento teve como tema “Olhando 10 anos à frente”. “Compromisso com o futuro” foi o tema de 2011, seguido de “Planejando o futuro”, em 2012; “Desenvolvimento da Bahia”, em 2013; “Cidades sustentáveis”, em 2014; “Competitividade”, em 2015; “Economia mais forte”, em 2016; e “Tempos de Mudança”, em 2017.

Em 2018, o tema foi “No futuro, humanize-se”, seguido por “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” em 2019, “Dados da gente”, em 2020; “Tempo 21_”, em 2021; “Desafios do agora”, em 2022; e “Conectados”, em 2023, até chegarmos em 2024, na 15ª edição, com “O futuro e o agora dos setores produtivos”.

