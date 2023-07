Rosário Pompéia fala sobre 'mundo figital' e marketing do futuro

Em uma realidade cada vez mais atualizada, a conexão entre o 'mundo físico' e o digital tem se tornado pauta importante para todo o negócio. A Sócia fundadora da LeFil e especialista em estratégia de marketing Rosário Pompéia traz para o Agenda Bahia 2023 a discussão sobre fusão desses dois cenários dentro do marketing e como isso impacta os negócios. Além da consultoria em marketing, Rosário é jornalista e tem especialização em ciência política e mestrado em Economia da Comunicação Social pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, é professora da Católica Business School da Universidade Católica de Pernambuco e da cesar.school. Entre as suas especialidades, reúne competências em Planejamento Estratégico de Marketing, Reestruturação de Times de Marketing e aplicabilidade de Consumer Insights em projetos digitais.

O painel 'Palestra Magna - O mundo figital e o marketing do futuro' acontece no dia 11 de agosto, às 9h, na sede do Senais Cimarec, em Salvador. Acompanhe o correio24horas.com.br para ficar por dentro de todos os convidados que estarão no Agenda Bahia 2023.