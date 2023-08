Time do Agenda Bahia já está escalado; inscrições gratuitas estão abertas

Agenda Bahia chega à sua 14ª edição. Crédito: Arquivo CORREIO

Uma tecnologia desenvolvida do outro lado do mundo, ou a decisão de um chefe de governo afastado por milhares de quilômetros, pode mudar a sua vida. Quando uma empresa define um novo processo, ou desenvolve um novo produto, o impacto vai além dos seus muros e pode transformar pessoas que nem sabem da existência dela. É este mundo conectado que se será visto na 14ª edição do Agenda Bahia, amanhã, a partir das 08h30, no auditório do Senai Cimatec.

As inscrições para o evento, que terá como tema “Conectados”, já estão abertas e devem ser feitas através do site, de forma gratuita. O Agenda Bahia será transmitido ao vivo também neste site. O time de convidados, das mais diversas áreas de conhecimento, já está preparado para oferecer aos participantes do fórum quase 10 horas de reflexões, aprendizados e encontros marcantes.

Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO, destaca a importância do tema escolhido para o fórum de debates deste ano. Ela lembra que o evento tem sempre trazido temais relevantes para o público. “Já são 14 edições de Agenda Bahia, sempre trazendo temas de relevância tanto para o público de Salvador, que poderá assistir ao evento presencialmente, quanto para interessados de outras cidades brasileiras. Todos estarão conectados durante um dia inteiro de uma pauta abrangente, diversa e necessária”, enfatiza Renata.

“A importância do Agenda Bahia está na oportunidade que nós temos de discutir, todos os anos, com a nossa audiência assuntos contemporâneos, relevantes e que precisam de reflexão e de análise”, destaca Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO.

Para Luciana Gomes, gerente comercial e de marketing do CORREIO, o jornal vem se superando ao manter o caráter inovador do Agenda. “Com conteúdo de qualidade, painelistas de excelência, patrocinadores confiantes no trabalho de curadoria e execução do evento e um público ávido por conhecimento, esperamos mais um ano de sucesso”, projeta. “Estimulamos debates, networking e troca de ideias enriquecedoras, mantendo nosso compromisso de sempre com a excelência e a conectividade”, completa Luciana.

Rodrigo Paolilo, CEO da Rede+, é o responsável pela curadoria de conteúdo do Agenda Bahia. Ele destaca o desafio de trazer cases inspiradores, além de criar um ambiente que favoreça a conexão de pessoas. “São 25 convidados super especiais que trarão conteúdo diferenciado, aliado a uma jornada de aprendizado e geração de oportunidades para os profissionais que vão prestigiar o evento”, destaca.

09:00 Talk | O Mundo Figital e o Marketing do Futuro

Silvio Meira - Cientista-Chefe, TDS.company & Professor Extraordinário, CESAR.school

Rosário de Pompéia - Sócia Fundadora e Diretora de Operações na LeFil Comunicação

09:40 Painel | Polos de Desenvolvimento do Interior: Mineração, Agro, Eólico, Agroflorestas

Donaldson Gomes - Editor e colunista de Economia e Política no Jornal Correio, da Rede Bahia

André Oliveira - Executivo das Áreas Tecnológicas de P&G, Mineração e Agroindústria no SENAI CIMATEC

Rafael Valverde - CEO da Eolus Consultoria

Paula Ferreira - Produtora orgânica e Dona da Orgânicos Do Quintal (Case de atendimento Sebrae Bahia)

10:25 Painel | Bioeconomia e Transformação Energética

Gustavo Checcucci - Diretor de Energia e Descarbonização Industrial da Braskem

Ariane Mayer - Head de Inovação Aberta e Sustentabilidade no Grupo SOLVI

Julio Natalense - Gerente Executivo de Negócios de Carbono da Suzano S.A.

Rodrigo Gomes Guimarães - Sócio e Diretor de Operações na MKM Biotech

11:10 Talk | Case de Florianópolis: a cidade mais inovadora do Brasil

Daniel Leipnitz - Dir. Corporativo e de Rel. Humanas na Visto Sistemas, Pres. do SAPIENS Parque, VC da ANPROTEC e Pres. do Conselho da ACATE

14:00 Painel | Economia Criativa

Pedro Tourinho - Secretário de Cultura e Turismo de Salvador

Fernando Guerreiro - Diretor teatral, gestor cultural, radialista e presidente da Fundação Gregório de Mattos

Chef Tereza Paim - Embaixadora da gastronomia baiana

Maestro Carlos Prazeres - Regente titular da Orquestra Sinfônica da Bahia

14:40 Talk | Futuro do Futebol

Marcelo Paz - Presidente do time Fortaleza

15:15 Painel | Desafios, impactos e cases da comunidade preta no mundo empreendedor e da tecnologia

Paulo Rogério Nunes - Autor e consultor em Diversidade e Inovação

Alana Sales - Cofundadora da Dumato, sócia da Moderniza, agente de Transformação Estratégica com Foco em Resultados de Impacto e Presidente da AJE - Bahia

Linda Bezerra - Editora chefe no Jornal CORREIO

Hisan Silva - CEO e Diretor Criativo na Dendezeiro

16:15 Painel | O impacto das tecnologias emergentes para o mundo e os negócios

Alex Winetzki - Founder and CEO at Woopi Stefanini and R&D Director at Stefanini Group

Verivaldo Lobo - CEO e Co-fundador da Cubos Tecnologia

Rodrigo Murta - Físico e CEO da Looqbox

Leonardo Moraes - Sócio na Deloitte Cyber Consultoria em Cibersegurança

17:00 Talk | Como conectar distintas gerações no mundo do trabalho

Mauro Wainstock - Sócio da consultoria HUB 40+ (diversidade etária), Linkedin TOP VOICE, Colunista da EXAME

17:35 Painel | Mundo dos Games

Victor Cardozo - Empresário, co-fundador da da BIND – Bahia Indie Game Developers, diretor de arte e sócio na premiada empresa de desenvolvimento de jogos, Aoca Game Lab.

Lucas Freire - CEO na People2People

Bárbara Carvalho - CMO da Go Gamers