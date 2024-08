NEM TUDO É DOR

'Rosas do deserto': alunos do Rubén Dario são destaques no esporte e na ciência

Estudante conquistou Medalha de Ouro na segunda edição da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE)

Bruno Wendel

Publicado em 10 de agosto de 2024 às 01:56

Insegurança: 116 estudantes do Colégio Rubén Dario foram mortos pela violência urbana de Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Mas nem tudo é dor na escola estadual, que armazena em seus arquivos as pastas de 116 estudantes assassinados nos últimos 10 anos. Apesar do cenário, o Colégio Estadual Rubén Dario tem bons frutos. “Temos casos aqui de sucesso, de meninos que já deveriam estar mortos, estão vivos, e muito bem”, diz o professor, então diretor da unidade, Antônio Pimenta, que aparece em um vídeo institucional ao lado de 20 pastas empilhadas. Esses alunos são chamados carinhosamente de “rosas do deserto”, que são plantas resistentes à seca e podem suportar ambientes extremos. Eles são estímulos aos demais.

Em maio deste ano, dois estudantes conquistaram medalhas na etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê, no Rio de Janeiro. Além de irmãos, Maria Vitória Nascimento, de 14 anos, 9º ano do Ensino Fundamental, e Filipe Nascimento, 17, 3º ano do Ensino Médio, receberam os títulos de campeã e vice-campeão, respectivamente.

No momento, eles se preparam para competir na segunda etapa do campeonato, que acontece no mês de setembro, no município de Trindade, em Goiás. A dupla também foi convocada pela seleção brasileira para o Mundial de karatê, que acontecerá nos dias 26 e 27 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina.

Em setembro do ano passado, o colégio realizou a 2ª edição da Feira de Inovação, Tecnologia, Empreendedorismo e Ciências (FITEC), com a participação do Museu Geológico da Bahia (MGB), órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). O evento visa fomentar e popularizar a produção científica dentro da unidade escolar, bem como a participação ativa dos estudantes na produção de projetos.

"Rosas do deserto": alunos do Rubén Dario são destaque na ciência Crédito: Ascom/SDE

Para despertar nos estudantes a consciência científica na área da astronomia, o MGB realizou a exposição de meteoritos do acervo, exemplares para serem correlacionados com a composição das camadas daTerra, banners ilustrativos sobre a estrutura interna do planeta e sobre o meteorito Bendegó, além de informações sobre como identificar um fragmento similar.

Em junho de 2023, a estudante Alice Gabrielle Pinheiro, 13, 8º ano, conquistou a Medalha de Ouro na segunda edição da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE). A competição é destinada a estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas ou privadas de todas as regiões do país. Um dos objetivos é incentivar os jovens sobre consumo consciente e o uso racional de energia elétrica por parte dos participantes da competição.

No mesmo mês, o colégio sediou a primeira etapa do Intercolegial de Bandas e Fanfarras da Rede Estadual de Ensino. Munidos da potência dos diferentes instrumentos, mais de 700 estudantes de seis fanfarras desfilaram da San Martin à Fonte do Capim, contagiando a comunidade do entorno com um vasto repertório e a beleza coreográfica das balizas. Além da fanfarra do Rubén Dario, também participaram da atividade as fanfarras dos colégios estaduais Diná Gonçalves; Aplicação Anísio Teixeira; Pedro Paulo Marques e Marques; Navarro de Brito; e Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Classe II.

Estudantes participam de encontro intercolegial de fanfarras em Salvador Crédito: Renata Farias /ASCOM SEC

Rubén Dario

Nascido Félix Rubén García Sarmiento, o nicaraguense Ruben Dario é considerado o precursor do modernismo literário na América Latina. Sua influência na poesia do século 20 lhe proporcionou o título de Príncipe das Letras Castelhanas. Nasceu em Metapa, atualmente Cidade Darío, em Metagalpa, na Nicarágua, em 18 de janeiro de 1867. Filho de pais separados, viveu a maior parte de sua infância na cidade de León, criado por seus tios avós Felix e Bernarda, a quem considerava seus verdadeiros pais.

Rubén Darío tinha apenas três anos quando aprendeu a ler. Desde muito pequeno recebeu a influência dos clássicos da literatura. Dom Quixote, Mil e uma Noites e a Bíblia são as primeiras obras que o inspiraram. Ainda adolescente, publicou seus primeiros poemas A fé, Uma lágrima e O desengano, influenciado pelos poetas franceses, com 13 anos sua produção literária se tornou pública.

O jornalismo foi sua principal fonte de renda desde os 14 anos. Escreveu para diversos jornais e revistas. Foi correspondente do jornal La Nación, de Buenos Aires, que na época era o maior periódico da América Latina. Também trabalhou no diário La Época, em Santiago, no Chile. Ele também foi diplomata, ocupando diversos cargos consulares em Buenos Aires e Paris, mas não abandonou a produção literária.

Sua principal obra, Azul (1888) é considerada a primeira obra do Modernismo latino-americano. É composta de relatos breves e alguns poemas, carregada de sensualidade, erotismo e musicalidade.