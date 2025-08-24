EMPREENDEDORISMO

Até no Fasano! Conheça fábrica de pão de queijo que faz sucesso em Salvador com receita mineira de família

Empresa é comandada por pai, mãe e filha

Carolina Cerqueira

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 08:00

Renata Conceição, diretora da Pão de Queijo Rita Borges Crédito: Marina Silva/CORREIO

A receita teve que vir lá de Minas Gerais. Renato, mineiro morando na Bahia, dizia que por aqui não tinha pão de queijo verdadeiro. Foi a mãe, Rita Borges, que ajudou a matar a vontade do filho. Ela mandou a receita e a esposa de Renato, Marise, passou a abastecer o estoque de pão de queijo da família. Todo domingo, era preparada uma grande fornada para a semana, com queijo trazido de Minas Gerais.

Foi em meio a esse tanto de pão de queijo que Renata Conceição, hoje com 40 anos, cresceu. Até que, um dia, surgiu a ideia de transformar essa paixão em negócio. Foram cerca de quatro meses de testes para manter a receita caseira o mais fiel possível na adaptação para a fabricação em larga escala, seguindo o lema: “Da nossa casa para a sua casa”.

Há sete anos, nasceu a marca de pão de queijo Rita Borges. “Foi uma homenagem mais do que justa. A família toda, quando soube do nome, ficou bastante emocionada”, lembra Renata, com carinho, da avó já falecida.

A fábrica está instalada no bairro Iapi, em Salvador, mas em breve deve mudar para um endereço maior, já que a demanda está crescendo. Um equipamento para acelerar o processo de embalagem, ainda manual, já foi adquirido e aguarda espaço para ser instalado. Mesmo dentro de uma fábrica, a produção ainda é bastante artesanal, garante Renata.

Ela comanda a empresa ao lado do pai e da mãe. Eles estão por lá de segunda à sexta, das 6h às 15h30, quando acontece a produção. “O segredo está no tipo e na quantidade de queijo. Quando eu comia os pães de queijo daqui da Bahia, via que quase não tinha queijo. Como pode isso?”, reclama Renato. O insumo usado na fabricação da marca é, principalmente, o Canastra, que vem lá de Minas Gerais.

Fabricação

O carro-chefe, pão de queijo tradicional de 20 a 22g, tem 40% de queijo Canastra. O queijo parmesão, como conta Renata, é adicionado para enriquecer o sabor e a aparência. Os outros ingredientes são fécula de mandioca, água, ovo caipira, óleo de soja, sal e composto lácteo. Nada de glúten, aditivos e conservantes.

“A gente trabalha com os produtos mais saudáveis possíveis. Não tem necessidade de adicionar conservantes. A conservação é feita através do congelamento e a gente respeita a validade natural, de três meses. A adição de conservantes serve para estender esse prazo de validade”, explica a diretora Renata.

Pão de Queijo 1 de 5

Os produtos passam cerca de uma hora e meia no chamado túnel de congelamento, após as etapas de produção, mistura de insumos e dosagem para ganhar formato. Em seguida, podem ser embalados e distribuídos para Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Entre os clientes, estão lojas de produtos mineiros, padarias, cafeterias, o mercado RedeMix e grandes hotéis como o Fasano e o Deville Prime.

“A gente tem a política de ir atrás de novos clientes, prospectar mesmo. Assim, vamos conseguindo os contatos, enviando para que os potenciais clientes provem e, finalmente, aprovem. A gente tem a degustação como um foco porque confiamos muito no sabor dos nossos produtos”, destaca Renata.

Além do carro-chefe tradicional, a marca tem ainda o pão de queijo com gorgonzola, o multigrãos (queijo meia cura com semente de chia, linhaça dourada, quinoa negra e quinoa branca), o palito de provolone, o biscoito chipa, o dadinho de tapioca, a broinha de fubá e a massa de waffle. Os produtos também podem ser comprados através do WhatsApp. Os tamanhos são 400g e 1kg e os preços vão de R$16,50 a R$41,90.

Na foto: chipa, pão de queijo tradicional, pão de queijo de gorgonzola, dadinho de tapioca e broa de milho Crédito: Marina Silva/CORREIO

Renata, Renato e Marise hoje contam com a ajuda de 12 funcionários e produzem uma média de 12 mil quilos de produtos por mês. A meta para 2026 é dobrar a produção e viver somente da marca Rita Borges, já que ainda mantêm em paralelo uma empresa de limpa fossa. Ainda este ano, os três garantem que vem novidade no cardápio e que estão sempre atentos às demandas do mercado baiano.

Questionados se, depois de tantos anos trabalhando com pão de queijo, enjoaram do produto, pai e filha asseguram: de jeito nenhum! “Todo dia eu trago minha marmita da manhã, dentro da dieta, com frutas e tudo mais. E todo dia eu acabo deixando ela de lado para comer pão de queijo. Já virou motivo de piada aqui na fábrica”, responde Renata, rindo.

Serviço

Telefone: (71) 30358226

WhatsApp: (71) 999616550