Balão, haras e piscina a 30ºC: o conforto do novo Vila Galé Ouro Preto

Primeira unidade da rede portuguesa em Minas Gerais se instalou em um patrimônio do século 18

Tharsila Prates

Publicado em 8 de junho de 2025 às 05:00

Vila Galé Collection Ouro Preto Crédito: Divulgação

Minas Gerais não tem mar, mas tem montanhas, ar puro e cidades históricas. Para atrair os turistas estrangeiros e os brasileiros interessados nos atrativos mineiros além do pão de queijo e do doce de leite, a rede de hotéis portuguesa Vila Galé acaba de inaugurar sua primeira unidade no estado e a 13ª no país. >

O Vila Galé Collection Ouro Preto fica a menos de 20 quilômetros (35 minutos de carro) de Ouro Preto pela BR-356, no distrito de Cachoeira do Campo, e a cerca de 80 km de Belo Horizonte. Foi aberto no edifício histórico que abrigou o primeiro Regimento de Cavalaria de Portugal no Brasil, no século 18. Foi lá que serviu o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira. Ele morava em Ouro Preto e todos os dias ia para o Regimento. A BR-356 é conhecida como Rodovia dos Inconfidentes.>

Na fachada, um brasão em pedra sabão das Armas Reais de Portugal é atribuído ao mestre Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, esculpido por volta dos anos 1779, com a coroa portuguesa, as cinco chagas de Cristo e símbolos remetendo às famílias abastadas da época. Não entre para a recepção sem olhar a obra, acima da porta principal.>

Fachada do hotel, com o brasão esculpido por Aleijadinho Crédito: Tharsila Prates/ CORREIO

Dom Pedro 2º doou o prédio para a Igreja Católica, e ele se tornou sede do colégio salesiano Dom Bosco, de 1897 a 1997. O local estava bastante decadente e abandonado havia quase 30 anos, e o investimento da Vila Galé para deixá-lo imponente outra vez foi de cerca de R$ 180 milhões.>

O prédio, que é tombado como Patrimônio Cultural de Minas Gerais, tem agora 95 apartamentos, além dos anexos B e C, construídos especialmente para o hotel, próximos a um lago artificial. No total, são 311 quartos, sendo 215 disponíveis inicialmente em regime de soft opening, ou seja, com atividades e serviços oferecidos de maneira limitada até meados de junho.>

As unidades, com aproximados 27 m², são temáticas e fazem referência a ícones culturais e arquitetônicos da região, como a Real Coudelaria (local onde cavalos são criados e treinados), o Santuário do Coração de Jesus, a Igreja de São Francisco de Assis e outros. Elas dispõem de telefone para serviço de quarto 24h, wifi, ar-condicionado, smart TV com canais a cabo, minibar e cofre, além de mesa e cadeiras, armários, sofá e uma varanda.>

Na parte externa, os hóspedes podem se distrair com cinco piscinas aquecidas, uma delas a quase 30ºC e coberta; spa, com academia e local para massagens; parque aquático; capela, biblioteca; sala de jogos; brinquedoteca; pista de kart (não elétrico), ideal para as crianças; museu com a história do Quartel do Regime de Cavalaria e do Colégio Salesiano; e espaços para eventos, como salas de convenções e auditórios, com capacidades que variam de 170 a mil pessoas.>

Haras e cachoeira>

Para honrar o passado da propriedade, foi feito um haras em parceria com o Haras M Tostes. Cavalos da raça Mangalarga Marchador são utilizados para passeios guiados que duram de 20 minutos a 1 hora, aulas de equitação e experiências a cavalo em pista – tudo com instrutor e equipamentos de segurança. Com vista para o haras, foi montado um bar numa área mais elevada e que serve de descanso para cavaleiros e damas. >

Quem gosta mais de água pode conhecer a cachoeira da propriedade, por onde passa o Rio Maracujá. A queda média do local é uma paisagem e tanto e dá para tomar banho – se não estiver fazendo muito frio. As temperaturas mínimas nesta época do ano costumam ser de 13, 14ºC.>

Piscina coberta, com temperatura em torno de 30ºC Crédito: Tharsila Prates/ CORREIO

No início da manhã ou no final da tarde aos sábados e domingos, dá ainda para fazer um passeio cativo de balão. Nele, não há voo, só a subida a 15 metros do chão, com o cesto para duas ou três pessoas preso a quatro carros. Não é um voo, mas já dá frio na barriga, e a vista também é interessante, com as montanhas no horizonte, o hotel ao fundo e as plantações de vinha e olival que ainda vão crescer. Todas essas atividades são pagas à parte.>

Quando a fome bater, há os restaurantes Versátil (aberto), Massa Fina e Inevitável (a abrir semana que vem), com comida mineira, brasileira e contemporânea, sem falar nas sobremesas, com quindins, pudins, palhas italianas, ambrosia, mousses e cremes diversos. As mesas foram dispostas na área do claustro, com um jardim bem cuidado ao centro, e apenas o café da manhã está incluído na diária. As refeições são à parte. Três dias de hospedagem de 6 a 9 de junho (data pesquisada) sairiam por R$ 4.218 - ou R$ 1.406 por dia.>

Entorno>

No caminho para Ouro Preto, a entrada em Cachoeira do Campo deve ser incluída, para conhecer a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré - a santa, inclusive, enfeita uma gruta próximo à entrada do hotel. Olhando a igreja por fora, a simplicidade esconde a beleza exuberante do seu interior, onde há cinco altares em talha dourada, esculpidos segundo os elementos da variante do barroco conhecida como estilo nacional português. Poucas igrejas no Brasil são assim, a exemplo da nossa São Francisco de Assis, no Largo do Cruzeiro, há 4 meses interditada após o desabamento do forro que causou a morte de uma turista paulista.>

Foi em Cachoeira do Campo também que o idealizador da Revolta de Vila Rica, Felipe dos Santos, foi capturado. Ele dá nome à praça da Igreja.>

Em Ouro Preto, antiga Vila Rica do auge da mineração, destaque para três templos: São Francisco de Assis, que teve projeto de Aleijadinho; Nossa Senhora do Pilar; e a Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, em referência ao bandeirante. Esta última brilha tanto a ouro que foi preciso saber por quê. A resposta está na recente restauração. Belíssima. Lembra a Basílica de Salvador, no Terreiro de Jesus, que também ficou deslumbrante.>

Nesse roteiro de igrejas, impossível não lembrar da manutenção do patrimônio ou da falta dela. O secretário municipal de Turismo, Flávio Malta, explicou que todas as igrejas do município passaram por escaneamento 3D depois da tragédia em Salvador, para identificar possíveis intervenções.>

O hotel não tem serviço de transporte para as cidades vizinhas. O trajeto deve ser feito de carro particular, alugado ou por transporte por aplicativo.>

Unidade em Mangue Seco>

A rede de hotéis Vila Galé, de Portugal, está presente em oito estados brasileiros, incluindo a Bahia, com as unidades Vila Galé Salvador, no bairro de Ondina, e o Vila Galé Marés, na praia de Guarajuba, no litoral norte baiano.>

O empreendimento em Ondina foi o segundo da rede no país, em 2004, sendo Fortaleza o refúgio inaugural (2001) dos portugueses em terras brasileiras, ex-colonizadas, fugindo do eixo Rio-São Paulo, onde só chegou dez anos depois. >

A cidade de Ouro Preto não estava nos planos iniciais da rede: “Nosso primeiro interesse era Inhotim, que sempre tivemos no horizonte e, pelo visto, hoje estamos mais próximos”, disse Gonçalo Rebelo de Almeida, vice-presidente da rede. Ele é filho do presidente Jorge Rebelo de Almeida, que já ostenta o título de cidadão mineiro e adora repetir que “não é Minas que sente a falta do mar, mas o mar que sente a falta de Minas”.>

Sobre Inhotim, onde funciona o Instituto Inhotim, um dos maiores museus de arte contemporânea a céu aberto do mundo, a inauguração está prevista para 2027. O terreno na cidade de Brumadinho já está escolhido, e a promessa é de uma vista encantadora, não esquecendo que o município é marcado pela tragédia do rompimento da barragem da Vale, que matou 272 pessoas e espalhou resíduos de minérios ao longo da bacia do rio Paraopeba.>

Também de início, o Vila Galé Ouro Preto seria um hotel-boutique, com 70 apartamentos ou menos no prédio tombado, mas a rede viu o potencial do turismo equestre e de eventos na região e ampliou o projeto.>

Na coletiva de imprensa sobre a inauguração, em 24 de maio, Jorge Rebelo também citou os novos planos do Vila Galé na Bahia: Mangue Seco, na divisa com Sergipe, abrigará um novo hotel da rede, ainda sem data de abertura.>

Sobre o Vila Galé Collection Ouro Preto:>

Endereço Rodovia dos Inconfidentes, Km 78, Cachoeira do Campo, Ouro Preto, Minas Gerais.>

Telefone: (31) 3105-4700>

Reservas: (71) 4040 4999>

Site: www.vilagale.com>