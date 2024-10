O ASSUNTO

Caso Kalume: Médicos condenados por homicídio estão há quase 40 anos impunes no Brasil

Quase 40 anos separam a recente decisão da Justiça de mandar prender três médicos acusados de retirar órgãos de pessoas vivas em Taubaté, São Paulo, do ano em que o crime foi cometido. Em 1986, os médicos Rui Sacramento, Pedro Henrique Torrecilas e Mariano Fiore Júnior removeram os rins de quatro pacientes sem a constatação de morte cerebral para usá-los em transplantes no antigo Hospital Santa Isabel (hoje Hospital Regional de Taubaté). Somente esta semana, a prisão foi decretada.

Contudo, o apelo do promotor foi em vão. Os condenados recorreram e conseguiram adiar a prisão por mais de uma década. Somente na última segunda-feira (14), o juiz Flavio de Oliveira César, da Vara do Júri de Taubaté, determinou a prisão dos médicos. Até o momento da publicação desta reportagem, não havia confirmação se eles já haviam sido presos. As defesas criticaram a decisão, com a alegação de tratar-se de uma prisão antecipada, e informaram que pretendem recorrer.