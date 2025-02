CULTURA

Como começou? Entenda a cronologia da Festa de Iemanjá no Rio Vermelho

Por um tempo, homenagem aconteceu durante a antiga festa de Sant'Ana

Nos idos de 1800, o Rio Vermelho era o palco da festa de Sant’Ana, que começou acontecer em 1823, ano da Independência do Brasil na Bahia. As lendas diziam que uma idosa tinha salvado os moradores de um bombardeio português e, em agradecimento, começaram a reverenciá-la. >

A pesca andava em baixa e os pescadores do Rio Vermelho, que decidiram oferecer um presente a Iemanjá, durante a festa de Sant'Ana, após receber a sugestão de fregueses. A primeira tentativa não deu certo, mas a segunda foi orientada por uma ialorixá.>

Um padre disse que não queria mais presentes para a ‘mulher com rabo de peixe’ na festa de Sant’Ana. Os pescadores se recusaram a parar. Mas, no fim, quem saiu foi a Igreja Católica. Desde então, a Igreja de Sant’Ana passou a fechar no dia da festa de Iemanjá.>