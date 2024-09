SERVIÇO

Confira onde fazer a residência em Medicina da Família na Bahia

Além da bolsa no valor mínimo de R$ 4.106,09 mensais, há eventuais repasses de incentivos, concedidas pelas secretarias de saúde; em Salvador, o acréscimo é de R$ 6 mil

Atualmente, existem 292 programas de residência médica em Medicina de Família e Comunidade autorizados pelo Ministério da Educação (MEC), com um total de 3.117 vagas para o primeiro ano de residência (R1).

Em 2014, esse número era de 192 programas autorizados, com 1.331 vagas de R1.

Medicina de Família e Comunidade é uma especialidade, assim como cardiologia e oftalmologia, por exemplo. A criação é recente. De acordo com o MEC, enquanto a primeira residência da especialidade no Brasil (ainda chamada de Medicina Geral Comunitária na época) foi criada em 2000, na Bahia a abertura aconteceu apenas em 2012, no município de Vitória da Conquista.