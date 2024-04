NO PRATO

Confira duas receitas para comer pinaúna em casa

A pinaúna, odiada nas praias pelos espinhos que ferem, pode ser uma aliada na cozinha. Talvez você não saiba, mas o ouriço-do-mar, que na Bahia recebeu um nome do tupi-guarani que significa farpa-preta, é uma boa fonte de proteína: cada 100 gramas dele tem 13 gramas de proteína. O chef de cozinha José Morchon, fundador do restaurante La Taperia, em Salvador, ensinou duas receitas para experimentar em casa. Confira:

Caldo de Pinaúna

Ovos com pinaúna

Modo de preparo: Coloque a cebola, o alho e o tomate em um frigideira untada com azeite. Misture até reduzir. Coloque, em seguida, os ovos mexidos com a erva doce. Depois, imediatamente coloque as ovas da pinaúna e mexa. Deixe do ponto desejado - mais cru ou mais passado.