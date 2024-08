NEGÓCIOS

Conheça a unidade baiana do Bob’s com um dos maiores faturamentos da marca no país

Pé na areia, sustentável e lucrativa: só no último ano, rede registrou um faturamento de R$ 1,4 bilhão, em toda sua operação

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 25 de agosto de 2024 às 11:00

Em época de alta temporada, loja chega a atender 7 mil clientes por mês Crédito: Divulgação

Fachada com madeira de plástico reciclado, bandejas fabricadas com material 100% pós-consumo. Os copos, embalagens, papéis e canudos são todos biodegradáveis ou recicláveis também. Dá para pensar em um fast food pé na areia em uma ilha paradisíaca como Morro de São Paulo? Dá sim. E não bastou reaproveitar materiais e ter uma pegada mais ecológica. Instalada na orla da Segunda Praia de Morro de São Paulo, a unidade que completou recentemente 1 ano de inauguração já é uma das mais lucrativas do Bob’s, que só no último ano registrou um faturamento de R$ 1,4 bilhão, em toda sua operação.

Tem mais: as máquinas de refrigerantes e as garrafas long necks foram substituídas por produtos em lata, contribuindo para o desenvolvimento de cooperativas locais de reciclagem. A loja tem ainda parceria com o Projeto CATóleo, onde o óleo de cozinha utilizado é entregue de forma voluntária para a reciclagem. Com a geração de 22 empregos diretos, a loja de Morro registrou o número absoluto do recorde de vendas na última semana de 2023 a nível Brasil.

“Estamos sempre atentos as tendências e diferentes formatos de consumo. A loja de Morro de São Paulo se tornou inspiração para o mercado. Para nós, ela é a comprovação de que é possível operar com sucesso unindo sustentabilidade, qualidade e rentabilidade, em locais não tão tradicionais, como uma ilha”, destaca o diretor de expansão do Bob’s, Fabiano Lima.

Na alta temporada a loja, que chega a atender 7 mil clientes por mês, também se tornou um exemplo de inovação, diante da readequação a área de logística para os insumos chegarem até a ilha, como explica o diretor: “o Bob’s possui uma versatilidade em seus modelos de negócio para a abertura de pontos em locais diferenciados, no entanto, na implantação da unidade em Morro de São Paulo, a empresa readequou a área de logística visando atender a demanda de produtos, desde a cadeia de entrega até o ponto de venda”.

Toda essa adequação foi um grande desafio, como complementa Fabiano Lima. “O Bob’s tem uma estrutura preparada para adequar as operações e manter o padrão. Foi muito importante atuar em total colaboração com o franqueado, que conhece Morro de São Paulo, algo essencial para a implementação da loja, ao nos trazer as necessidades da ilha e a indicação de parceiros locais para o projeto”.

O público do Nordeste representa 22% do consumo geral do Bob’s, segundo dados da rede, que não divulga números absolutos por questões estratégicas. Atualmente são 35 pontos de venda instalados na Bahia, que deve receber até o final do ano mais oito operações. A marca carioca tem mais de 70 anos e foi a primeira rede de fast food brasileira. A expansão para o resto do país no sistema de franquias acaba de completar 40 anos, somando mais de 1 mil pontos de venda entre lojas de rua, shoppings, aeroportos, quiosques, drives e store in stores (loja dentro de loja).

“A Bahia sempre fez parte dos nossos planos de expansão. O baiano tem uma aceitação muito grande. Existe também a importância econômica do estado, que é o maior PIB do Nordeste com uma economia crescente e diversificada, principalmente nos setores de varejo e serviços. A Bahia ainda é um dos líderes do turismo, o que colabora para a movimentação do sistema”, comenta o diretor.

A loja baiana no formato pé na areia é exclusiva e, até o momento, é a única nesse modelo. O investimento inicial para ter uma franquia do Bob’s é a partir de R$ 850 mil (modelo store in store) até R$ 1,6 milhão (drive-thru). No formato pé na areia, o valor é de R$ 1,3 milhão (loja de rua). Os franqueados recebem suporte em gestão, treinamento e operação de lojas, pacote tecnológico, consultoria de campo periódica e operador logístico nacional que concentra mais de 100 fornecedores.

“A marca por si só não garante sucesso, mas com muita dedicação e inovação, mantendo a escuta ativa com nosso público interno, franqueados e consumidores, podemos alcançar bons resultados. É grande o investimento que estamos fazendo em transformação digital com foco na experiência do cliente em todas as suas possibilidades de interação com a marca, além de atuar em parceria com os franqueados e adaptar o modelo de negócios para deixá-lo sempre rentável e sustentável”.

Tendências

O faturamento das empresas de food service da Bahia cresceu 20,8% no primeiro trimestre de 2024, número que confirma a força do consumo desse segmento no estado. Os números são da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Para o coordenador do Comitê de food service da entidade, João Batista, a digitalização e conveniência são tendências reais, assim como o interesse por práticas sustentáveis, sobretudo, no estado.