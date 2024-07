EMPREENDEDORISMO

Conheça o segmento de franquias que mais fatura na Bahia

Produtos e serviços de saúde, beleza e bem estar aumentam o faturamento em 30,4%; volume chega a R$ 643 milhões

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 7 de julho de 2024 às 11:00

Royal Face tem mais de 70 procedimentos estéticos entre tratamentos faciais e corporais Crédito: Divulgação

Um botox periódico, com o retoque já agendado. Uma unha feita também tem o seu lugar na lista de prioridades. Depilação a laser, a fórmula que o médico receitou na última ida ao consultório. Cuidados pessoais, estética, medicamentos. Qual o segmento de franquia que mais fatura na Bahia? Acertou quem pensou na participação dos negócios que ofertam produtos e serviços de saúde, beleza e bem-estar.

E ninguém duvida o quanto as pessoas estão gastando cada vez mais com isso: segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento aumentou a participação no faturamento em 30,4%, quando comparado o resultado do 1º trimestre de 2020 com o mesmo período de 2024, chegando a R$ 643 milhões.

“O segmento de saúde e beleza e bem-estar vai muito bem no Brasil inteiro. É uma busca que veio, inclusive, durante a pandemia, onde continuou faturando e saiu bastante embalado. Você tem clínica de estética, esmalteria, salão de beleza, atendimentos personalizados em casa, clínicas e franquias especializadas no tratamento direcionado para aquela demanda. É um segmento muito pujante”, explica o diretor da ABF Regional Nordeste e sócio-diretor da rede Sal&Brasa, Fernando Ribeiro.

Ainda segundo a entidade, o mercado de franquia como um todo superou as expectativas em 2023 e cresceu 13,8%, alcançando um faturamento de mais de R$ 240 bilhões, com 195,8 mil operações (+6,2%) e 3,3 mil marcas franqueadoras (+3,6%). Não por um acaso esse mercado está de olho no potencial do consumidor baiano e quer cada vez mais expandir suas unidades para o estado, não só na capital, mas visando a interiorização para outros municípios.

“A Bahia tem refletido muito com o que tem acontecido no Brasil. Várias marcas já estão nos shoppings centers e em lojas de rua. Mas temos aí um estado com 417 municípios. Independente da capital, há muitas cidades do interior para as franqueadoras chegarem. Isso já está acontecendo, mas deve sofrer um movimento muito maior de interiorização nos próximos anos”, comenta.

No radar desses negócios, 440 empresas que atuam no mercado de franquia participaram, na última semana, da 31ª Edição da ABF Franchising Expo, que aconteceu no Expo Center Norte, em São Paulo. Além de saúde, beleza e bem-estar, o evento reuniu novidades de redes de alimentação, moda, educação, casa e construção, entretenimento e lazer, hotelaria e turismo, serviços automotivos e tecnologia. A reportagem percorreu 32 mil m² de feira para listar 10 opções de franquias dentro do segmento que mais faturou no último ano (veja abaixo). Entre os stands, oportunidades com investimento inicial a partir de R$ 40 mil que vão desde uma esmalteria até a estrutura de um SPA ou uma casa de repouso para idosos.

“Independente da área que quer investir, o conselho que eu sempre dou é conhecer a marca. Que seja algo que se identifique. Veja sua capacidade financeira de investimento, não tenha cerimônia em tirar todas as suas dúvidas. Pergunte sobre o negócio, o suporte, peça a Circular de Oferta da Franquia (COF) com os diretos e deveres do fraqueado. Conheça a história da franqueadora, converse também com os franqueados”, orienta Ribeiro.

Mercado baiano

Marcas como a Royal Face já estão com sete novas unidades de franquia vendidas para Bahia. Três são em Salvador, além das outras três clínicas em funcionamento na cidade. O ceo, André Alves, destaca que o crescimento das unidades em Salvador chega a dois dígitos ao ano. “É um perfil de cliente que tem uma preocupação com a beleza, a autoestima, até mesmo pelo ambiente, por essa questão do turismo, de ter uma aparência mais bem cuidada visualmente. Então, a gente tem notado muito esse crescimento”.

A procura maior é por procedimentos como estimulador de colágeno e aplicação de toxina botulínica, tanto pelo público feminino quanto masculino. Até 2025, a Royal Face quer abrir em todo país mais 60 unidades. Ao todo, são 276 clínicas que oferecem mais de 40 tipos de tratamentos faciais e 30 procedimentos corporais. “Tem muito espaço para expandir, principalmente, porque a forma de pagamento é bem acessível. O Carnê da Beleza parcela em até 18 vezes e isso faz com que a gente dê acesso à população a cuidar da sua autoestima”, diz o ceo.

Com técnica própria para tratar as unhas e retirar as cutículas sem agredir ou ferir a pele, a franquia de esmalteria Unhas Cariocas é mais uma empresa que está de olho no consumidor daqui. Durante a ABF Franchising Expo foram sete empreendedores cadastrados com interesse em aumentar a presença da marca na Bahia, que tem, até o momento, unidades instaladas no Center Lapa, Salvador Shopping e no Parque Shopping Bahia.

“No setor de unhas, as tendências atuais estão cada vez mais focadas em técnicas avançadas de alongamento, como o uso de gel e acrílico. A preferência por unhas longas e bem cuidadas impulsiona a popularidade dessas técnicas, que são procuradas não apenas por sua estética, mas também pela capacidade de resistir ao desgaste do dia a dia”, ressalta o ceo da Unhas Cariocas, Mauricio Cesar.

Também ceo da Escova Express - uma franquia de salão de beleza com atendimento rápido - Maurício, quer que o formato também chegue em breve a Salvador. “Ainda não temos unidades da Escova Express em Salvador. No entanto, o crescimento da Unhas Cariocas no Nordeste tem sido muito significativo. Os franqueados fazem um excelente trabalho, com um resultado muito significante e isso ajuda muito, a chamar a atenção de outros e estimular essa expansão”.

A Home Angels Cuidadores de idosos é outra rede que quer conquistar a Bahia. Sua base atual de franqueados conta com 200 unidades em operação no Brasil e mais de 8 mil profissionais. O investimento custa a partir de R$ 40 mil, já incluído o capital de giro. “Nós não temos pousadas nem residenciais, trabalhamos nas casas das pessoas. No Nordeste, especificamente, já temos unidades em João Pessoa e em Fortaleza. Salvador é a próxima cidade que queremos chegar”, afirma Artur Hipólito, sócio-diretor da rede.

A inversão da pirâmide etária que vai transformar o Brasil em um país de idosos fomenta a demanda e a oferta por serviços de assistência. “Geralmente, esse franqueado é da área de enfermagem, que se identifica e gosta de cuidar de pessoas. Aquela pirâmide que tivemos de um país mais jovem muda completamente. Vamos ter novos produtos, serviços e tendências e quando falamos de idoso não é só o que precisa ser assistido, mas o que está em um restaurante, consumindo, comprando um carro ou passeando no shopping. É uma nova maneira de ver o idoso na comunidade, no marketing e alimentando o mercado”.

Modelo

Quem tem interesse em apostar em uma franquia tem pesquisado mais, visitado e conversado com outros fraqueados da rede, além de dar preferência às marcas que mais crescem e têm mais operações. A constatação é de uma pesquisa divulgada recentemente pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) que traçou um perfil sobre o pensam os empreendedores do franchising brasileiro.

O estudo feito em parceria com a Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostrou ainda que a decisão de investir hoje é guiada pelo retorno financeiro previsto, seguido da afinidade com o tipo de negócio, a possibilidade de abrir o negócio em sua cidade e se o modelo se encaixa no seu perfil. E sim, eles estão mais criteriosos, mesmo que a franquia seja sempre associada a segurança de uma fórmula que deu certo. Entre os maiores desafios apontados por potenciais empreendedores está o fato de ser assertivo na avaliação do segmento, ter suporte por parte da franqueadora, manter a comunicação com a franqueadora, definir seu público-alvo, ter confiança na franqueadora e ajustar o capital disponível.

“O mercado vem melhorando e se você pensar no crescimento que gente teve agora da economia, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), um aumento da confiança do país que vem se estabilizando, vê fatores que fazem com que as pessoas manifestem uma vontade maior em empreender. E aí, quando elas consideram o risco e retorno, você vem para o franchising, que faz sentido porque já é um modelo validado, por isso muitos acabam optando por esse mercado”, ressalta o gerente-interino do Sebrae, Ivan Tonet.

São pontos importantes o cuidado com o franqueador, o fraqueado, o público alvo, conforme acrescenta Tonet, que lembra que o Sebrae pode apoiar esse empreendedor desde a disponibilidade de uma trilha de conteúdos para entender mais sobre o mercado de franquias, como também na parte de consultoria.

“Depois da pandemia, é perceptível uma flexibilidade maior dos franqueadores com relação à formatação e condições de acesso a uma franquia. E se pensarmos no segmento de cuidados com a saúde, beleza e bem-estar existem inúmeras oportunidades, visto que as pessoas entenderam o que precisam e o que querem nesse sentido, o que reverbera em um investimento maior na qualidade de vida, mas também na questão estética. Aliado a isso, o brasileiro gosta de gastar com beleza, estamos entre os campões, os que mais consomem. Sem dúvida, o cenário favorece a aposta nesses produtos e serviços”, completa.

10 FRANQUIAS NO SEGMENTO DE SAÚDE, BELEZA E BEM ESTAR

1.Royal Face

A Royal Face é especializada no segmento de tratamentos estéticos em harmonização facial e corporal, somando mais de 70 procedimentos. Conta com um financiamento próprio, o Carnê da Beleza, que parcela os procedimentos em até 18 vezes. Investimento: a partir de R$ R$ 257 mil (taxa de franquia + obra/reforma e adequação do imóvel + equipamentos e estoque inicial). Faturamento médio mensal: R$ 90mil a 100mil. Lucro médio: 20% a 25%. Mais informações: royalface.com.br/franquias

2.Unhas Cariocas

A rede possui 95 unidades no Brasil e recebeu, por dois anos consecutivos, o selo de excelência da ABF. Entre as inovações, a marca desenvolveu uma técnica exclusiva para remoção da cutícula, que dispensa o alicate, em que as unhas são feitas, em média, em 30 minutos. Investimento: a partir de R$ 115 mil. Faturamento médio mensal: R$ 60 mil a R$ 80 mil. Lucro médio: 25% a 30%. Mais informações: www.unhascariocas.com.br.

3. Escova Express

A marca chega a atender 3 mil clientes por mês. Com unidades nas regiões Sudeste e Centro-Oeste quer agora chegar também ao mercado do Nordeste, na oferta de serviços especializados em escovas, penteados, maquiagens e design de sobrancelhas. Investimento: R$ 200 mil. Faturamento médio mensal: R$ 60 mil a R$ 80 mil. Lucro médio: 25% a 30% (loja maturada). Mais informações: www.escovaexpress.com.br.

4. Home Angels Cuidadores de Idosos

A rede de cuidadores supervisionados tem 200 unidades em funcionamento no Brasil e reúne mais de 8 mil profissionais. Entre as novidades da marca está a Telemedicina Home Angels para todos os cuidadores e supervisores, disponível 24 horas por dia. Investimento: a partir de R$40 mil (incluso capital de giro). Faturamento médio mensal: a partir de R$ 70 mil. Lucro mensal: 20% sobre faturamento bruto. Mais informações: franquiahomeangels.com.br.

5. Terça da Serra

A rede de Residenciais para Idosos possui 150 unidades e hospeda mais de 2,2 mil pessoas, consolidando só no último ano R$ 115 milhões de faturamento e com previsão de crescimento de 30% em 2024. Os residenciais contam com serviços de fisioterapia, nutricionista, enfermagem, visitação médica, atividades físicas adaptadas, musicoterapia, estimulação cognitiva, inserção social. Investimento: a partir de R$ 800 mil. Faturamento anual: R$ 2 milhões. Lucro médio mensal: R$ 155 mil. Mais informações: franquiatercadaserra.com.br.

6. Espaçolaser

Com mais de 250 franquias, a rede de depilação a laser Espaçolaser fechou o ano de 2023 com um system-wide-sales (vendas em todo sistema) de R$ 1,6 bilhão, alta de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Investimento: a partir de R$ 970 mil. Faturamento médio mensal: 180 mil. Lucro médio: 30%. Mais informações: franquia.espacolaser.com.br.

7. Odonto Company

A rede conta atualmente com 2 mil unidades comercializadas espalhadas em todos os estados brasileiros, inclusive, na Bahia, oferecendo atendimento especializado em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia e outros procedimentos. É a 5ª maior franquia do país, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Investimento: R$ 400 mil (incluso obras, equipamentos, móveis, taxa de franquia e capital de giro). Faturamento médio mensal: R$ 190 mil. Lucro médio mensal: cerca de R$ 45 mil. Mais informações: odontocompanyfranquias.com.br.

8. Buddah SPA

Um dos maiores SPAs urbanos da América Latina, a marca oferece ao franqueado, desde o mapeamento do ponto comercial até a operação, além de uma instituição própria de qualificação e ensino, o Buddha College. São 25 tipos de terapias, desde massagens corporais, banhos, tratamentos estéticos avançados, Day Spas e mais procedimentos específicos para o público masculino, gestantes e pós-parto. Investimento: R$ 600 mil. Faturamento médio anual: acima de R$ 1,5 milhão. Lucro médio: 15% a 30%. Mais informações: franquia.buddhaspa.com.br.

9. Água de Cheiro

A Água de Cheiro começou como uma pequena loja de perfumaria em Belo Horizonte, em 1976. A expectativa da marca esse ano é triplicar o número de contratos de novas franquias em comparação com o ano anterior. Hoje, são mais de 180 franquias no Brasil. O retorno do investimento é entre 18 a 24 meses. Investimento: de R$ 115 mil a R$ 185 mil. Faturamento anual: 500 mil. Lucro mensal: 16% a 18%. Mais informações: sejafranqueado.aguadecheiro.com.br.

10. A Fórmula

São 90 unidades pelo Brasil, com a expectativa de atingir o número de 120 unidades até o final do ano. A rede de farmácias de manipulação tem 35 anos no mercado e chega a realizar por ano mais de 2 milhões de formulações e atender a mais de 35 mil prescritores. Investimento: A partir de R$ 550 mil. Faturamento médio mensal: R$ 200 mil. Lucro médio: 15% a 20%. Mais informações: aformulabr.com.br