Da entrada à sobremesa pagando menos de R$ 80: 5 menus executivos de dar água na boca

Ronaldo Jacobina

Publicado em 10 de maio de 2025 às 05:00

Cinco Menus Executivos de dar água na boca Crédito: Divulgação

Aquele almocinho de meio de semana não precisa ser sempre naquele restaurante a quilo da esquina. Nada contra eles, mas o que nem todo mundo sabe é que muitas casas premiadas oferecem menus executivos que combinam sofisticação e sabor em uma experiência completa, da entrada à sobremesa. As criações dos chefs destes e de outros lugares bacanas da cidade oferecem uma harmonização com equilíbrio perfeito entre ingredientes frescos e técnicas refinadas. >

Em alguns restaurantes cujas cozinhas são comandadas por chefs, a nomenclatura do menu completo da semana costuma variar. A ideia é sofisticar o simples, dar um up no que é muito comum na França, berço da gastronomia e onde o menu completo é oferecido em praticamente quase todos os bistrôs.>

Mas em gastronomia vale tudo. Desde que os ingredientes sejam bons e os chefs saibam onde têm as “ventas”. É o caso do Carvão, onde o Executivo é chamado de Menu Criações e custa R$ 99. Tudo a ver com o chef Guto Lago, um dos mais criativos da atual cena. Por lá, a refeição completa inclui entrada, prato principal e sobremesa.>

Cupim braseado e prensado ao molho de cerveja preta com purê de batata trufado Crédito: Divulgação

O serviço está disponível exclusivamente no almoço, de segunda a sexta, exceto terças-feiras e feriados. O cardápio muda com certa regularidade, mas da última vez que provei, escolhi como prato principal o Cupim braseado e prensado ao molho de cerveja preta com purê de batata trufado. E fui bem feliz! >

No Silva Cozinha, o luxo também está na criatividade do chef Ricardo Silva. E no preço, bom que se diga. O menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa ou café, sai por apenas R$ 79,90. O menu é servido somente no almoço de terça a sexta-feira e acredite, não tem erro.>

Por lá o cliente pode montar seu próprio menu a partir das sugestões do dia. Como o menu muda com certa frequência, corra para aproveitar as delícias que estão por lá. Uma dica é o Tempurá de Couve-Flor com Creme de Couve-Flor e Tahine de entrada, o Malassado de Filé como principal e a Ambrosia de Minha Tia (lá dele, o chef) para sobremesa.>

Tempurá de Couve-Flor com Creme de Couve-Flor e Tahine de entrada Crédito: Divulgação

Mas tem outra coisa que rima com criação, liberdade. No Isola Cucina Italiana, o chef sardo Marco Caria deixa o cliente a vontade para montar seu almoço executivo. >

O negócio funciona assim: a pessoa escolhe o prato principal do cardápio tradicional da casa, paga o preço normal por ele e, de quebra, ganha a entrada e a sobremesa, que mudam de tempos em tempos. O mix não tem preço fixo, varia de acordo com o valor do prato principal que, a exceção do Linguini Isola, não ultrapassa dois dígitos. >

Embora seja o único aqui da lista onde o menu executivo custa três dígitos, o Mistura Contorno vale cada um deles. A começar pela entradinha de Brioche com camarão rosa como uma das opções de entrada, ao prato principal que pode ser o Mosaico de Badejo ou o Macheroncino artesanal com Ragu a bolognesa e pecorino. Para finalizar a experiência, a escolha é entre o Crema a Catalana de umbu ou o Chocolate com sorbet de frutas vermelhas. O serviço funcionar apenas no almoço de terça a quinta-feira e custa R$ 139. >

Ao contrário da maioria dos restaurantes, no Mistura Farol de Itapuã o menu executivo tem opções para almoço e jantar. As sugestões de entradas variam de Fritura do mar ao Tartare de filé mignon, enquanto os pratos principais vão de Lasagnetta croccante di Ragu com creme de parmesao a Tortelli Recheado de Camarão com molho cacio e pepe e azeite de manjericão. Para encerrar. Uma dica é a Toalha Felpuda de coco com sorbet de abacaxi. A experiência completa sai por R$ 96 no almoço e R$ 115 no jantar.>

Toalha Felpuda de coco com sorbet de abacaxi, do Misturtura Crédito: Divulgação

Serviço: >

Carvão | @restaurantecarvao>

Rua Professor Sabino Silvam S/N, Jardim Apipema>

Preço| R$ 99,00>

Silva Cozinha | @silva_cozinha>

Rua da Paciência, 295, Rio Vermelho>

Preço | R$ 79,90>

Isola Cucina Italiana | @isolacucinaitaliana>

Rua Guedes Cabral, 123, Rio Vermelho.>

Preço | Variável>

Mistura Contorno | @mistura.restaurantes>

Ladeira do Gabriel (Gamboa), 334, Cloc Marina Residence - Dois de Julho>

Preço | R$ 139,00>

Mistura Farol de Itapuã | @mistura.restaurantes>

Rua Professor de Souza Brito, nº 41 – Itapuã>