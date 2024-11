CULTURA

De romance à fantasia: conheça cinco livros de ficção cristã

De acordo com o mercado editoral, é um dos segmentos que mais cresce no país

Thais Borges

Publicado em 17 de novembro de 2024 às 07:06

Ficção cristã tem crescido no Brasil Crédito: Reprodução

Do ano passado para cá, a ficção cristã cresceu tanto que saiu da bolha. Da fantasia ao romance, passando pelo suspense e pela ficção científica, livros com valores evangélicos e católicos atraíram o interesse tanto de quem lê ebooks publicados de forma independente quanto das editoras tradicionais. Plataformas de autopublicação como a da Amazon e até o Wattpad, famoso pelas fanfics, ajudaram a disseminar novos autores.

No Google Trends, que identifica tendências de pesquisa, o interesse por livros de romance cristão aumentou 400% nos últimos cinco anos. No mesmo período, a ficção cristã teve dois picos de impulso de pesquisa: em 2021 e em 2023. Outro ponto alto das pesquisas foi em setembro, durante a Bienal do Livro de São Paulo. A ficção cristã teve até uma mesa na programação oficial da feira, que é o maior evento cultural da América Latina.

Conheça cinco títulos de ficção cristã

Essa dama é minha - Fracine Rivers (Editora Verus, 2024)

Essa dama é minha, de Francine Rivers Crédito: Reprodução

O livro conta a história de Kathryn Walsh, uma dama rejeitada pela sociedade que chega a Calvada, uma cidade mineradora situada na região da Sierra Nevada, após ser banida de Boston pelo padrasto. Ela chega com o objetivo de reivindicar a herança do tio. Dono de um saloon e de um hotel, Matthias Beck se interessa pela moça e reconhece nela mesma tenacidade do falecido City Walsh, tio dela.

Meu Sol de primavera - Queren Ane (Editora Mundo Cristão, 2024)

Meu Sol de Primavera, de Queren Ane Crédito: Reprodução

A obra apresenta Chér, uma menina de 15 anos que tem uma paixão intensa por um colega de classe. Ela sonha dar o primeiro beijo, ser pedida em namoro e viver um lindo romance. No enredo, quando aparece uma oportunidade de fisgar o garoto, Chér decide bolar um plano para conquistar o coração do crush e finalmente conseguir viver o romance tão desejado.

Corajosas - Arlene Diniz, Maria S. Araújo, Queren Ane e Thaís Oliveira (Editora Mundo Cristão, 2023)

Corajosas: os contos das princesas nada encantadas Crédito: Reprodução

A coletânea é uma releitura moderna de quatro contos de fadas. A Branca de Neve de Arlene Diniz quer concluir uma pesquisa científica. Queren Ane reinventa o Príncipe sapo, com Tati, que sonha ser chef. Maria S. Araújo cria uma Cinderela que perdeu os pais cedo e Thaís Oliveira traz Isabela, só tem os livros e sua gata, após a morte da mãe.

Os Clãs da Lua - Sara Gusella (Editora Thomas Nelson Brasil, 2024)

Os Clãs da Lua - Sara Gusella Crédito: Reprodução

A obra apresenta os leitores a um futuro em que a Terra se tornou inabitável e a humanidade foi morar na Lua. Lá, encontraram os lunares, um povo parecido com os humanos, exceto pela pele prateada. A paz foi estabelecida, até que lunares instauram um império opressor. A vida da princesa Taluya dá uma reviravolta depois que ela descobre uma surpresa.

Deixa Nevar - Camila Antunes (Editora Thomas Nelson, 2024)

Deixa Nevar, de Camila Antunes Crédito: Reprodução