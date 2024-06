CRIATIVOS

É de jacaré? Salvador ganha hamburgueria especializada em carnes exóticas

Burguer 'diferentão': localizada na Pituba, expectativa da casa é faturar R$ 80 mil ainda no primeiro mês de operação

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 9 de junho de 2024 às 11:00

No cardápio tem hambúrguer a partir de R$ 29,50 Crédito: Ana Albuquerque/ CORREIO

Jacaré, avestruz, pato, javali, pirarucu. Sim, o ‘blend’ do hambúrguer está diferente. Pelo menos, essa é a proposta da primeira unidade franqueada da Krokodilo Burguer (@krokodiloburguer.salvador), em Salvador. Amante confesso de hambúrguer, o sócio Maurício Santana, conta que juntou a fome com a vontade de comer ao apostar nas carnes exóticas: “Eu amo hambúrguer e sempre gosto de experimentar um sabor diferente, porém, nas hamburguerias tradicionais a carne era sempre a mesma. Identifiquei essa carência de pessoas, que, como eu, gostam de provar novas comidas e sabores, que você não encontra em qualquer lugar. Queríamos trazer uma experiência gastronômica única”, afirma.

Recentemente inaugurada, a hamburgueria localizada na Pituba, chega a receber uma média de 30 clientes por dia, como destaca Maurício, que projeta um faturamento de R$ 80 mil só no primeiro mês de funcionamento da casa. “Fizemos um trabalho forte nas redes sociais desde março e ficamos surpresos com a quantidade de pessoas que se interessaram pela proposta. Passamos três meses preparando tudo com muito carinho. Como imaginávamos, no dia da inauguração a casa ficou lotada a noite toda. Além da variedade de hambúrgueres, os clientes irão encontrar um ambiente divertido e bem no clima de selva”.

Maurício Santana é sócio na unidade franqueada da Krokodilo Burguer, em Salvador Crédito: Ana Albuquerque/ CORREIO

Os sanduíches têm opções a partir de R$ 29,50 até R$ 76,90. O carro-chefe é o Hambúrguer Especial de Jacaré que vem no pão brioche, maionese da casa, queijo muçarela, bacon e geleia de limão-siciliano (R$ 58,90). Porém, o Hambúrguer Especial de Avestruz também está entre os mais pedidos. O sanduíche vem no pão brioche e leva maionese da casa, queijo provolone empanado, rúcula, geleia de morango com vinho cabernet e castanha-do-pará (R$ 68,90). Durante todo o mês de junho, o cardápio está com 10% de desconto.

“Algumas pessoas já relataram comer uma carne ou outra, mas nunca em um hambúrguer. O hambúrguer de jacaré tem uma carne magra e sabor suave, lembrando uma mistura de frango e peixe. O de avestruz é suculento, com um gosto semelhante ao da carne bovina, mas com menos gordura e calorias”, ressalta o sócio, que comenta também as principais características das carnes de pato, pirarucu e javali:

"O hambúrguer de jacaré tem uma carne magra e sabor suave, lembrando uma mistura de frango e peixe" Maurício Santana sócio

“Ainda sobre o nosso cardápio, é importante dizer que os hambúrgueres de pato oferecem uma carne macia e sabor intenso, ligeiramente adocicado. Já o de javali tem um perfil robusto, com sabor profundo de caça e menor teor de gordura que o porco. O hambúrguer de pirarucu, se destaca pela carne firme e sabor delicado, lembrando bacalhau”.

No geral, o público que mais tem procurado a hamburgueria se divide entre pessoas com mais de 30 anos que já experimentaram alguma carne exótica e gostaram, ou um público mais jovem e curioso que quer provar novas comidas. “Sem dúvida, a diferenciação nesse segmento vem de um produto de qualidade, um bom atendimento e muita divulgação nas redes sociais”, reforça.

O Krokodilo também tem hambúrgueres de carne bovina e vegana. Ainda sobre os hambúrgueres exóticos, Maurício Santana explica que a carne fornecida vem do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul. “Todos os nossos fornecedores são legalizados e fiscalizados pelos órgãos competentes do Brasil. Eles produzem nossos hambúrgueres com a receita criada pelo fundador da marca”.

Oportunidade

A franquia é do interior paulista e começou em um food-truck no município de São José do Rio Preto. Criada pelo empresário Rafael Ferreira, a marca nasceu em 2015 e tem unidades franqueadas em Pato Branco, Cuiabá, Santo André, Freguesia do Ó, Mooca, Maringá, Curitiba e Erechim. Na unidade baiana, mesmo com a loja recém-inaugurada, Maurício já tem planos de expansão.

“Acabamos de inaugurar essa loja, mas já temos planos de outras unidades no futuro sim. O resultado tem superado nossas expectativas. Houve uma boa recepção desde a divulgação nas redes sociais e quando iniciamos a operação, essa percepção foi reforçada ainda mais. O público que já foi experimentar adorou as carnes e enxergamos um grande potencial nesse negócio”.

A operação começou com uma equipe de quatro funcionários, porém, a casa já planeja contratar mais profissionais. Quem quiser se candidatar, pode entrar em contato via direct, no perfil do Instagram da unidade de Salvador. “O público está faminto por inovação, opções criativas e temáticas. Percebo que isso está se tornando cada vez mais uma tendência de consumo. Nossa principal estratégia é manter a qualidade dos hambúrgueres, ter um delivery mais rápido que a média e um atendimento diferenciado em nossa hamburgueria”, completa.

AS DICAS DE MAURÍCIO

. Tenha uma boa gestão - Mantenha um controle rigoroso sobre os custos operacionais, incluindo os custos dos ingredientes, manutenção de equipamentos e salários dos funcionários.

. Marketing necessário - Utilize plataformas como Instagram, Facebook e TikTok para divulgar seu negócio, compartilhar fotos apetitosas dos seus produtos e interagir com os clientes.

. Escute e valorize o feedback dos clientes - Utilize essas informações para aprimorar o serviço e o produto oferecido.

QUEM É