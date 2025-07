CORREIO divulga leitores escolhidos como jurados para eleger melhor pãozinho delícia

CORREIO EXPERIMENTA

Carolina Cerqueira

Thais Borges

Publicado em 18 de julho de 2025 às 13:57

Pãozinho delícia Crédito: Angeluci Figueiredo

Uma comissão formada por representantes do Jornal CORREIO escolheu três leitores assinantes para participarem como jurados da próxima edição do CORREIO Experimenta, que elegerá os melhores pãezinhos delícia de 2025. O concurso cultural recebeu inscrições entre os dias 30 de junho e 16 de julho. >

Os vencedores foram os assinantes Caio Figueiredo Nilo, Luana Santos de Almeida e Miucha Furtado Macedo. Eles tiveram as frases eleitas como as mais criativas, entre 14 concorrentes elegíveis. Para concorrer, era obrigatório ser assinante do jornal. Inscrições de não-assinantes, bem como as enviadas fora do prazo, foram desclassificadas.>

Os participantes tinham que responder às perguntas: "Por que você seria a escolha perfeita para ser um dos jurados desta edição? E qual é o segredo para um pãozinho delícia perfeito?".>

A frase de Caio foi: "Porque eu sou do time que não resiste a um pãozinho delícia. Já comi em festa, escondido antes da festa e até levei para casa. Não sou especialista, mas meu coração (e meu paladar) sabem quando é amor à primeira mordida. O pãozinho delícia perfeito tem que ser macio, ter um recheio cremoso no ponto certo e, principalmente, deixar vontade de comer mais uns três. Quando é bom mesmo, a gente sabe, nem precisa explicar muito">

A frase de Luana foi: "Na fazenda, aprendi a fazer, na vida aprendi a apreciar e, no Correio, saberei votar no melhor pãozinho que há. O segredo está na textura, no sabor e na apresentação. Quem sabe disso será campeão!">

A frase de Miucha foi: "Sou a escolha perfeita para ser jurada porque levo o pãozinho delícia mais a sério que dieta de segunda-feira! Meu paladar reconhece um bom pãozinho só pelo cheiro, se a manteiga não me der um tapa de felicidade na cara, nem desce. O segredo do pãozinho perfeito? Tem que ser fofinho, amanteigado e causar aquele silêncio sagrado na primeira mordida. Se não fizer a gente fechar os olhos e suspirar, é só pão...não é delícia!">

A degustação vai acontecer no dia 22 de julho, na redação do jornal. Os três assinantes vão se juntar a integrantes do jornal e chefs profissionais para a composição do grupo de jurados. Os produtos estarão identificadas somente por números e os jurados não vão saber de quais marcas serão os produtos degustados. O resultado da degustação será divulgado na edição do jornal dos dias 26 e 27 de julho. >