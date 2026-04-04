ENTRELINHAS | Outro olhar sobre as notícias

Do cordeiro com ervas amargas ao bacalhau e ovos de chocolate, com direito a comida baiana e baba do vinho

Para o judaísmo, a Páscoa representa libertação; no cristianismo, marca a ressurreição de Cristo; enquanto a tradição popular tornou-a um momento de renovação, cada vez menos conectada aos elementos religiosos

Donaldson Gomes

Publicado em 4 de abril de 2026 às 07:00

Os coelhos e os ovos se tornaram parte da tradição pascoal com o passar do tempo Crédito: PxHere

A Páscoa descrita no livro de Êxodo é muito diferente da que se celebra hoje. A celebração atual – que nasceu há 3,5 mil anos, para marcar a libertação do povo judeu escravizado no Egito – tem em comum com os seus primórdios apenas o nome mesmo. Na mesa, o cordeiro com ervas amargas e o pão assado sem fermento deram lugar ao bacalhau e ovos de chocolate, com mais algumas variações aqui na Bahia.

No geral, a Páscoa, que vem do hebraico pessach e significa passagem, é uma data em constante transformação. Para o judaísmo, representa a libertação do Egito. No cristianismo tradicional, marca a ressurreição de Cristo. E a tradição popular tornou-a um momento de renovação, cada vez menos conectada aos elementos religiosos, onde coelhos entregam ovos de chocolate.

Aconteceu com a Páscoa o mesmo que se deu com o Natal e outras datas festivas: foi engolida pelo marketing. Assim como o Natal moderno está inseparavelmente conectado a uma marca de refrigerantes, ou à produção de aves, é difícil pensar no período atual sem os ovos de chocolate e o bacalhau, cujas notícias apontam uma alta de até 80% na procura durante o período, ainda que o preço do quilo chegue a R$ 200, a depender de qual parte do peixe se está comprando.

Quanto o preço de cada ovo de chocolate aumentou? 1 de 14

Aqui em Salvador, noticiamos que o quilo dos pescados chegou a R$ 90 durante a Semana Santa – nome pelo qual mais frequentemente se chama este período do ano por aqui. O mais caro era o salmão, que nem é tipicamente nosso. Mas espécies como corvina, atum e guaricema estavam entre R$ 28 e R$ 30, por quilo. Peixes nobres, como o badejo e a pescada, que a mulher comprou lá pra casa, estavam a partir de R$ 45 o quilo.

Com a diversidade de celebrações, pode parecer a alguns que a festa se perdeu no decorrer dos anos, mas a verdade é que o ritual judaico de Pessach continua a ser celebrado, assim como a Semana Santa cristã ainda é muito forte. Entre os 20 produtos mais comumente consumidos no período da Quaresma, os 40 dias entre o Carnaval e a Páscoa, o ovo, de galinha, foi o grande “vilão”, com altas de 18% em fevereiro e de 12,05% em março em Salvador, justamente por ser usado como substituto da carne vermelha no período.

Conheço pessoas que se abstêm de carne, doces, bebidas e até de café no período!

A Páscoa contemporânea abriu mão de algumas tradições, com o cordeiro perdendo espaço. Surgiram outras, como o bacalhau que herdamos dos cristãos portugueses, mas com algumas coisas bem abrasileiradas, como moquecas, pirão e por aí vai. Aqui na Bahia, acrescentamos o dendê e, ao escrever isso, me peguei saudoso da comida que minha vó Hercília preparava toda Sexta-feira Santa. E ainda tem o baba do vinho, com a sua variante de saia (tem gosto para tudo).

Mercados e Feiras Municipais montam cronograma especial para Semana Santa em Salvador 1 de 18

E aí, qual é a sua Páscoa? O meu desejo é que represente um momento de renovação, independente de como a celebre. Ou mesmo que não comemore.

Rastreador de KitKat

Roubaram 414 mil barras de KitKat durante um transporte na Europa, entre a Itália e a Polônia. Depois de confirmar que não há risco de desabastecimento, a Nestlé aproveitou para brincar com a situação: “Sempre incentivamos as pessoas a fazerem uma pausa com o KitKat”, comentou um porta-voz da marca. “Mas parece que os ladrões levaram a mensagem muito a sério e roubaram mais de 12 toneladas do nosso chocolate”, acrescentou, em tom de brincadeira. Na última quarta-feira, a empresa anunciou o lançamento de uma plataforma para rastrear os produtos, com base nos números do lote. E com o mesmo bom humor, avisou em seu perfil no X, na última quarta-feira (dia 1º): “Obrigado pelo seu interesse nos KitKats desaparecidos. Apenas para esclarecer, isso não é uma ação de marketing nem uma piada de 1º de abril”.

Nestlé comunica roubo de KitKat Crédito: Reprodução X

Ganhando com a guerra

É difícil imaginar a Rússia fazendo protestos veementes em razão da guerra no Oriente Médio. Apesar de ter o Irã como um aliado, o governo russo viu algumas das sanções que foram apresentadas contra ele afrouxarem nas últimas semanas. Sem o fertilizante iraniano no mercado, o preço do produto disparou, garantindo bons negócios para a Rússia, que é a principal fornecedora mundial. Além disso, as dificuldades de fornecimento causadas pelo conflito têm estimulado muitos europeus a defender a compra do produto russo, esquecendo as restrições impostas por conta da guerra contra a Ucrânia. A Rússia domina 23% das exportações de amônia, 14% de ureia e, com Belarus, 40% do potássio.

Precedente?

Meta e Google foram consideradas culpadas de serem projetadas para viciar crianças por um tribunal em Los Angeles. As empresas terão que pagar US$ 6 milhões (R$ 31,44 milhões) à autora da ação, que alegou ter sido prejudicada na infância pelo vício em redes sociais, de acordo com reportagem do Financial Times. As duas empresas informaram que vão recorrer, enquanto Snapchat e TikTok, que foram citados inicialmente, optaram por acordos com valores não divulgados. No meio jurídico, existem analistas que veem a possibilidade semelhante ao que levou milhares de pessoas a processar a indústria do tabaco na década de 1990.

Vai brasa?

Vi a Seleção Brasileira jogar na Fonte Nova duas vezes. A primeira, contra a Itália, pela Copa das Confederações, em 2013. Deu Brasil, por 4 a 2, com direito a um baile tático de Felipão, que colocou Cesare Prandelli no bolso. O jogo mais recente foi o Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa, em 2024. Jogo chato, empate magro de 1 a 1. Em 2013, o que mais se gritou nas arquibancadas foi um hino que exaltava Pelé e esculhambava Maradona, mesmo sem os argentinos em campo. O negócio era viral, ficou gravado na memória. Em 2024, os cantos eram os da torcida do Bahia contra os da torcida do Vitória. Em nenhum dos dois jogos, ouviu-se um único “vai Brasa”.

Ele tem um plano

Sou otimista e acredito que Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, tem um plano para Neymar. Tenho certeza que o adulto Ney estará entre os convocados para a Copa do Mundo, se a sua saúde permitir. Quem assistiu o jogo entre o Brasil e a França sabe que a seleção precisa de um Neymar que não existe mais, que era capaz de resolver partidas sozinho em lances geniais. Mas ainda assim o camisa 10 do Santos é importante para o grupo e Carleto sabe disso. O que o treinador parece estar fazendo é exigir de Neymar a sua melhor versão possível até a Copa, ao deixar claro que só levará quem estiver 100%, ou aqueles que podem chegar ao ápice durante o mundial.

meme da semana

As idas e vindas na escolha do candidato a vice na chapa de Jerônimo Rodrigues renderam pelo menos uma definição: a do meme da semana. Quem fez esta montagem em cima da tradicional imagem da série Narcos é simplesmente um gênio e recebe os nossos parabéns!

Montagem da imagem do governador Jerônimo Rodrigues em cena da série Narcos Crédito: Reprodução