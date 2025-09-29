MEIO AMBIENTE

Evento esportivo doa mil mudas de árvores nativas na Reserva Sapiranga

A 7ª edição do Desafio Latitute 12 acontece neste fim de semana

Thais Borges

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 11:27

Mudas foram doadas Crédito: Acervo pessoal

Mil mudas de árvores nativas foram doadas para a Reserva Sapiranga, em Praia do Forte, pelo Desafio Latitude 12 , competição de Trail Run e Mountain Bike. O local é justamente onde as competições ocorrem - inclusive a sétima edição, marcada para os dias 4 e 5 de outubro. A doação fez parte das comemorações pelo Dia da Árvore, no último dia 21.

Segundo a organização, as mudas foram destinadas ao Centro de Educação Ambiental da Reserva Sapiranga, com apoio de projetos socioambientais locais como o Instituto Preguiça de Coleira e Conecta Vidas. Os projetos trabalham para a conservação da Mata Atlântica e na proteção da preguiça-de-coleira, espécie ameaçada de extinção.

Neste sábado (4), estão previstas as provas de Trail Run, com percursos de 7KM, 15KM e 21KM. Já no domingo (5), será a vez do Mountain Bike, em circuitos de 30KM e 60KM.

A competição tem a proposta de estimular experiências em família, com provas em duplas seguem como um diferencial. As crianças podem participar da Prova dos Kids, que não tem caráter competitivo, é gratuita e premia todos os participantes (com idades entre 4 a 14 anos), com medalhas de participação.

Cerca de 150 moradores da região participam da organização, em funções como preparação das trilhas, pontos de hidratação, alimentação e produção de itens sustentáveis. “O Latitude 12 foi criado para ser mais do que uma competição esportiva: é um encontro de celebração, cooperação e propósito. Nesta edição, conseguimos ampliar nosso impacto positivo para além do esporte, unindo atletas, comunidade e parceiros em prol do meio ambiente e do desenvolvimento social”, destaca o idealizador do evento, Paulo Coelho.