Famosa praia de nudismo baiana quer ampliar turismo das cervejas artesanais

Festival em Massarandupió vai ter seis marcas de cerveja artesanal, rock e blues com Armandinho e Eric Assmar, além de espaço para gastronomia e artesanato

Carolina Cerqueira

Publicado em 23 de março de 2025 às 05:00

Armandinho Macêdo e Erick Assmar Crédito: Divulgação

Conhecida pelo naturismo, a praia de Massarandupió, no Litoral Norte da Bahia, quer também se consolidar no zitoturismo. A prática consiste em viajar o mundo em busca das melhores cervejas artesanais. Nos dias 4 e 5 de abril, a região recebe a primeira edição do evento Rock, Blues e Cerveja. >

Serão seis cervejarias baianas e oito apresentações musicais, incluindo um show especial de Armandinho Macêdo e Eric Assmar somente com sucessos do rock e blues. A programação começa às 18h e acontece no campo de futebol da Vila de Massarandupió. >

A Fazenda Imagine recebeu no ano passado a autorização do Ministério da Agricultura para a venda dos produtos e vê o evento como uma oportunidade de divulgação. As cervejas são feitas com insumos da própria região, incluindo água e diferenciais como cajá. >

Também participam a cervejaria Plenus Beer, da região de Araçás, a Confinada, de Salvador, e três cervejarias de Lauro de Freitas: Híbrida, Proa e Nujel’m. Os rótulos variam entre estilos clássicos e receitas ousadas, misturando tradição e inovação. >

O presidente da Associação dos Cervejeiros Artesanais da Bahia (ACervA Baiana), Guilherme Uzeda, que apoia o evento, destaca o forte consumo de cerveja artesanal no Litoral Norte e o coloca como potencial turístico. >

“Existem apreciadores de cerveja no mundo todo e a Bahia tem um potencial turístico muito grande, então a conexão dessas duas coisas é sensacional. Durante muito tempo não tínhamos bons representantes da cerveja artesanal no estado, somente as grandes cervejarias, mas agora temos muitas marcas baianas”, diz. >

Cervejaria Proa será uma das marcas participantes Crédito: Divulgação

A ideia do festival é seguir a linha de eventos como Great American Beer Festival (EUA), Oktoberfest (Alemanha) e Brussels Beer Weekend (Bélgica), que são referências mundiais. A partir da primeira edição, o objetivo é tornar-se um evento anual, fixo no calendário de Massarandupió. >

A mente por trás da organização é de Allessandro Canella, que domina a área de publicidade digital e é um dos sócios da Duca 30 Produções, responsável pela realização do evento, que tem o apoio da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia. >

A ideia surgiu a partir de outros eventos já organizados no mesmo estilo, como Rock Real, Rock & Blues e Pilsner Fest Salvador. Allessandro se diz um apaixonado pelo zitoturismo. “Eu viajo o mundo todo atrás de cerveja artesanal, além de ser um cervejeiro caseiro. Todo mundo acha que tenho uma cervejaria artesanal, mas só arrisco em casa mesmo, como hobby”, conta. >

Essência local >

Ele diz que a escolha por Massarandupió se deu de forma natural e argumenta que o local combina com a proposta do festival. “Andando pela região e observando o ambiente, tive a ideia de fazer o festival lá. É uma região que recebe muitos turistas da Bahia, de outros estados e até de outros países, então tem uma mistura muito bacana”, explica Allessandro. >

O evento acontece num momento de baixa estação, após o período de Carnaval e Verão e quer movimentar a região de forma sustentável. “São 16 quilômetros de praia e apenas cinco barracas, 18 pousadas. Você vai para lá para respirar, curtir a natureza e queremos que continue assim. Todo o evento foi pensado em conjunto com a associação de moradores de Massarandupió, respeitando muito a comunidade”, destaca o empresário. >

“E uma empresa vai ficar responsável pelo descarte adequado de todo o lixo produzido. Estamos incentivando que cada um leve a sua própria caneca ou compre as canecas que estarão à venda no local. A ideia é produzir a menor quantidade de lixo possível, sem descartáveis, mas tudo que for gerado terá um destino adequado”, acrescenta. >

Massarandupió Crédito: Divulgação

Além das cervejarias, o festival ainda vai contar com uma vila gastronômica com marcas de petiscos na linha street food para harmonizar com as bebidas. “São marcas locais, como a hamburgueria Naked Burger, a Pizzaria Amicum, que é de amigos paulistas que moram na região, e a Barraca do Jane, que serve tira-gostos como bolinhos e espetinhos”, revela Allessandro. >

Uma ala destinada ao artesanato terá espaço no festival, com cerca de 20 mulheres empreendedoras como expositoras. Elas estão ligadas ao Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) e levarão ao evento produtos que traduzem a essência e a cultura da região, como bolsas, peças de vestuário e decoração de crochês, velas aromáticas, aromas e essências e bijuterias artesanais.>

Serviço:

O que: Festival Rock, Blues e Cerveja >

Onde: Campo de futebol da Vila de Massarandupió >

Quando: dias 4 e 5 de abril, a partir das 18h >

Entrada: Gratuita >

Programação musical:

Dia 4/4 (sexta) - Tamarindos Blues, Diana Marinho, Rest Gate Blues e The PacMen >