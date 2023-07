Praia de nudismo baiana é eleita a melhor do Brasil e top-20 do mundo

A praia de Massarandupió, a 93 km de Salvador, é a única praia de nudismo brasileira entre as 20 melhores do mundo, segundo ranking divulgado pela CNN e pela revista Nude & Natural, especializada na comunidade de naturistas. A praia baiana está também no livro “The World’s Best Nude Beaches & Resorts”, que avaliou mil destinos em 50 países.



A duas horas de viagem de carro da capital baiana, o destino só pode ser acessado após uma caminhada de um quilômetro do estacionamento na entrada do local, repleto de palmeiras e coqueiros. Nas dunas de areia, é possível descansar sem roupas e as ondas são perfeitas para surfistas, segundo a emissora norte-americana.