Cerveja de morango feita na Bahia: conheça o criador da melhor catharina sour do mundo

Rubens Soares tem 44 anos e divide o tempo entre o cargo de servidor público e a administração da cervejaria artesanal Artmalte

Carolina Cerqueira

Publicado em 25 de agosto de 2024 às 05:00

Rubens Soares é dono da Artmalte, cervejaria artesanal no Rio Vermelho Crédito: Marina Silva/CORREIO

Da produção em uma panela no fogão de casa em 2015 por puro hobby aos atuais quatro mil litros mensais fabricados na própria cervejaria artesanal, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Essa foi a trajetória que rendeu ao mestre cervejeiro que nasceu em Fortaleza e chegou à capital baiana com um mês de vida, Rubens Soares, de 44 anos, três prêmios para as receitas de cerveja que cria. Uma delas, que leva morango, é medalha de ouro na World Beer Awards, sendo considerada a melhor do mundo do estilo brasileiro catharina sour.

O estilo foi criado em Santa Catarina e tem a adição de fruta como quesito obrigatório, assim como a fruit beer, cuja criação com cajá ganhou medalha de prata na Copa Cervejeira etapa Nordeste realizada na última semana em Lauro de Freitas. Cumprindo as regras, o céu é o limite para as apostas de sabores e um aplicativo ajuda o registro das receitas e o controle de produção.

Cerveja de cajá ganhadora da medalha de prata na Copa Cervejeira etapa Nordeste Crédito: Marina Silva/CORREIO

Mas a queridinha de Rubens é a ganhadora da medalha de prata no World Beer Awards: a American IPA. “Ela conquista o coração dos cervejeiros, inclusive o meu. É mais amarga e cítrica, com uma mistura de aroma e sabor de maracujá e manga e ainda um teor alcoólico maior, de 6,5%”, diz o especialista.

Capacitação de um mestre cervejeiro

Para alcançar os conhecimentos necessários para gerir os 23 colaboradores da Artmalte, Rubens, além de ter cursado Direito e Administração em Salvador, fez um curso de Tecnologia Cervejeira em Santa Catarina, um curso de sommelier em São Paulo e diversos minicursos sobre malte, lúpulo e água.

A Artmalte também foi selecionada, juntamente com outras quatro cervejarias artesanais baianas, para participar do Aprimore, programa da Ambev e do Sebrae que oferece consultoria.

As capacitações, no entanto, não o impedem de separar bem o lado profissional e pessoal. É claro que ele adora beber uma cervejinha, mas só quando está fora do trabalho e nada de assumir o papel de “cervejeiro chato” quando está com os amigos. “Se eu chego em uma mesa de bar, vou beber o que o pessoal estiver bebendo, sem problema nenhum”, diz.

Cerveja no lazer

Ele também não faz questão de seguir à risca o ritual de degustação. Se tiver um copo limpo, já está valendo, só defende a temperatura adequada. “A cerveja não pode estar tão gelada, tem que ser uma temperatura de geladeira. Criaram na nossa cabeça a necessidade de beber a cerveja estupidamente gelada, mas isso é para disfarçar o sabor de um produto ruim”, coloca.

Para Rubens, a melhor combinação com cerveja é churrasco, praia e bons amigos Crédito: Marina Silva/CORREIO

Quando sente uma brecha de oportunidade, porém, aproveita para tentar persuadir os amantes das cervejas comuns. O pai foi um dos convertidos. “Meu pai só bebia Skol. Um dia levei uma Heineken e ele não gostou. Aí levei uma cerveja artesanal. A primeira coisa que ele fez foi perguntar o preço e achar um absurdo. Disse que, com 20 reais, comprava quatro Skols. Depois que provou, adorou e disse que valia o preço”, conta Rubens, divertindo-se.

O sommelier era do time do pai antes de provar a primeira cerveja artesanal, na Inglaterra, quando tinha 30 anos. Depois disso, não teve volta. “Na mesma hora entendi que era aquilo que eu queria para a minha vida. Quando voltei para Salvador, senti falta no mercado e assim fui estudar e comprar os utensílios para produzir em casa”, lembra.

A produção era só para os amigos, por diversão, e a primeira leva não deu certo. “Tinha um cheiro de maçã e eu precisei fazer correções. Mas aquela foi a única que deu errado”, garante. Quando os amigos Francisco Neto e Davi Teles notaram o potencial, incentivaram Rubens a abrir a Artmalte com eles como sócios, com a exigência de que fosse no boêmio Rio Vermelho e tivesse opções de comida.

Artmalte

A casa abriu em 2020, depois de um ano de reformas no local que estava abandonado. Um mês depois, veio a pandemia, mas as coisas não desandaram e a cervejaria sobreviveu. Hoje funciona de terça a domingo, de tarde e de noite. Além do bar de cerveja, um restaurante terceirizado é responsável pelas comidas, pensadas com cuidado para a harmonização. Algumas das sugestões são croquete com Lager de Goiaba e chicken wings com American IPA.

A Artmalte reúne bar, restaurante e fábrica Crédito: Marina Silva/CORREIO

Um dos destaques do cardápio é a Viena com bolinho de malte, feito com o bagaço do malte que vem de Guarapuava (PR) e sobra da produção. A outra parte é destinada a um sítio para alimentação de animais. A água também é reaproveitada a partir de um esquema que regula a temperatura e permite que seja usada novamente.

Entre os meses de setembro e outubro, o espaço abre inscrições para um tour pela fábrica, guiado por Rubens, que explica cada etapa de produção. Já as apresentações musicais são atrações fixas da casa e acontecem de quinta a sábado. Os gêneros predominantes são rock e MPB, casando com as preferências do dono. Mas também há espaço para samba, axé e sertanejo, além de shows de stand up comedy.

Um pub aconchegante e reservado no andar de baixo recebe confraternizações de empresas, aniversários, despedidas de solteiro e até mesmo chás de fralda e chás revelação. Até o cantor Jau já escolheu o local para celebrar o aniversário. Mas o público é, majoritariamente, feminino, numa média 35 anos de idade.

São, em média, 4 mil litros de cerveja produzidos por mês Crédito: Marina Silva/CORREIO

Rubens gosta do clima do ambiente, que costuma visitar depois do trabalho que exerce como funcionário público durante o dia. Mas o foco é manter tudo funcionando e sob controle. “Cerveja, para mim, é coisa séria. São muitos cuidados a serem tomados para alcançar a melhor produção. Ao contrário do que muita gente pensa, eu não trabalho bebendo e nem bebo todo dia”, diz. A resenha ele deixa para o final de semana e revela a combinação ideal para desfrutar uma boa cerveja: churrasco, praia e amigos.

Serviço

Artmalte Cervejaria Artesanal

Endereço: Rua Feira de Santana, 354, Rio Vermelho (Salvador)

Horário de funcionamento: Terças, quartas e quintas - 17h às 23h / Sextas e sábados - 12h às 1h / Domingos - 12h às 18h

Instagram: @cervejaria.artmalte

WhastApp: (71) 35613743