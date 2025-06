CARREIRA

Ford abre 70 vagas para curso gratuito de programação na Bahia

Programa de formação profissional ainda inclui aulas de inglês técnico, lógica, habilidades comportamentais e mentoria

Thais Borges

Publicado em 6 de junho de 2025 às 14:28

Ford abre vagas na Bahia Crédito: Divulgação

A Ford anunciou a abertura de inscrições para novas turmas de um curso gratuito de formação profissional. O programa Ford <Enter> é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social que querem se capacitar como programador de software e ingressar no mercado de tecnologia. >

Na Bahia, serão 70 vagas, enquanto outras 60 vagas estão disponíveis no estado de São Paulo. É possível se inscrever até a próxima quarta-feira (11), pelo site do programa. As aulas começam em agosto.>

Os requisitos para participação são: ter pelo menos 16 anos, ter ensino médio em curso ou completo, além de renda familiar de até quatro salários mínimos e morar na região metropolitana de São Paulo ou de Salvador. Segundo a empresa, não é necessário conhecimento prévio de tecnologia. Os alunos ainda recebem ajuda de custo para alimentação e transporte, suporte pedagógico e assistência social.>

Oportunidades>

Além do curso de programação, a iniciativa oferece aulas de inglês técnico, lógica, habilidades comportamentais, sessões de mentoria e palestras. No fim do programa, os estudantes recebem um certificado emitido pelo Senai, além de apoio na busca por oportunidades de trabalho.>

Na Bahia, é possível escolher entre dois locais: no Senai Cimatec Orlando Gomes (turnos da manhã ou noite) ou no Senai Cimatec Digital e Criativo, no Pelourinho (à tarde).>

O programa criado pela Ford e pela Ford Philanthropy, frente filantrópica da empresa, é desenvolvido no Brasil em parceria com o Global Giving, SenaiI-BA, Senai-SP e Rede Cidadã. Ainda de acordo com a Ford, o objetivo é servir de ligação entre o setor de tecnologia, que está em plena expansão, e pessoas em situação de vulnerabilidade social. >