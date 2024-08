DIVERSÃO PARA A FAMÍLIA

Gincanas, desafios e muita cor: conheça o grupo Dos Rosa, sucesso do YouTube com 18 milhões de inscritos

Grupo apresenta espetáculo pela primeira vez em Salvador

Carolina Cerqueira

Publicado em 18 de agosto de 2024 às 11:00

Da esquerda para a direita, Leozinho, Emilly, Robson, Katlen e Void Crédito: Joyce Chicarine

Os cinco cabelos rosas quase passam despercebidos nos vídeos. O que chama a atenção mesmo de quem assiste são as brincadeiras, desafios, gincanas e palhaçadas dos mineiros Emilly, Katlen, Void, Leozinho e Robson. O sucesso do grupo Dos Rosa, no canal Emilly Vick no YouTube, é refletido pelos números. São 18,5 milhões de inscritos.

Emilly Vick é a youtuber mulher com mais inscritos do Brasil. Em 2023, ela foi destaque no top 4 da lista de Creators do YouTube.

Os vídeos são cheios de cores, numa dinâmica acelerada para não deixar ninguém com tédio. E sempre instigando a curiosidade da criançada. Mas os conteúdos são pensados para toda a família. Katlen tem um filho, Davi, de 10 meses, e usa isso como parâmetro. “Se ele gosta do vídeo e se eu e Void gostamos de assistir com ele, então acertamos”, diz ela.

Katlen, de 23 anos, e Cauan, que usa Void como nome artístico e não revela a idade por conta de uma brincadeira com os fãs, são casados. Emilly e Leozinho, de 19 anos, namoram e Robson, de 22 anos, é um grande amigo de todos. Para não ter confusão, a rotina é organizada com rigor, até porque cada um deles tem canais individuais. A gravações para o canal principal, no qual todos aparecem junto como grupo Dos Rosa, acontecem nas segundas, terça e quartas e são cerca de três vídeos por dia.

Não se engane; é preciso ter disciplina. Os conteúdos têm entre 15 e 40 minutos e dão trabalho. Em um deles, cada integrante precisa escolher uma cor e só comer alimentos dessa cor durante um dia inteiro. Em outro, cada um escolhe uma cor para espalhar tinta pelo corpo e poder se camuflar para uma brincadeira de esconde-esconde.

As cores são uma forma de marcar a identidade de cada um dos cinco. Emilly fica com o rosa, Katlen com o roxo, Void com o verde, Leozinho com o amarelo e Robson com o vermelho. Mas os cabelos são sempre rosas.

A ideia de pintar surgiu para marcar a junção dos cinco, que aconteceu no ano passado. O canal começou, em 2020, apenas com as irmãs Emilly e Katlen a partir do tédio de ficar em casa durante a pandemia. “Começou com uma iniciativa de Emilly e eu, como irmã, fui quase obrigada a ajudar, mas acabei gostando. Ela é muito criativa e é muito divertido gravar os vídeos”, diz Katlen.

Os mais divertidos, contam eles, são os com desafios aquáticos, gincanas e dinâmicas de casal. Mas, para além da descontração, eles também levam a sério o que fazem.

“A gente foi se profissionalizando ao longo dos anos porque vimos que era uma brincadeira séria. A gente consegue ver, pelo retorno do público, que as crianças não só gostam da gente, mas querem ser a gente, querem imitar o que a gente faz. Então tomamos muito cuidado com os conteúdos, sabemos da responsabilidade”, diz Katlen.

Dos Rosa em Salvador

A responsabilidade ficou ainda mais evidente quando os Dos Rosa iniciaram a primeira turnê, tendo contato presencial com os fãs. Eles já passaram por São Paulo, Belém e Manaus. Se apresentam em Salvador, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 15 de agosto.

Katlen se emociona ao falar sobre os encontros com as crianças. “Assim que acabou o primeiro show, nos olhamos com uma cara de ‘não acredito que isso está acontecendo mesmo’. Foi bem surreal, muito mágico. Não tínhamos ideia de que receberíamos tanto carinho, não só das crianças, mas também dos pais. Esse calor humano, as crianças chorando e querendo tirar foto e abraçar, foi incrível”, lembra.

Grupo Dos Rosa em apresentação da turnê Crédito: Pl4yce/Divulgação

Ela compartilha que o grupo está ansioso para conhecer Salvador pela primeira vez. “Fica a curiosidade não só para conhecer a cidade, mas também o público, porque em cada cidade que passamos é diferente”, diz.

Mas a ansiedade é ainda melhor para chegar a Portugal. Com muitos fãs de Lisboa, a primeira sessão já está quase esgotada e será preciso abrir mais uma. “Estamos muito felizes com isso, é uma conquista muito grande, uma boa surpresa para nós”, compartilha Katlen.

O show

O espetáculo “Dos Rosa em: Multiverso dos Elementos” combina aventura, comédia, suspense e, claro, emoção, numa fórmula que promete empolgar toda a família. “Fizemos pensando que os pais que vão estar acompanhando os filhos também possam se divertir”, destaca Katlen.

Na história, os cinco amigos enfrentam uma ameaça ao universo perfeito que conhecem. Cada um deles representa um elemento: estrela, lâmpada, foguete, raio e ratinha. Com a ameaça, eles ficam desestabilizados e Emilly é transportada para um universo alternativo.

Nele, seus amigos trocam de personalidade, agindo de maneira estranha, e seu sobrinho Davi não existe. A missão de Emilly é descobrir como sair desse universo paralelo e retornar ao mundo perfeito que conhece para reecontrar os outros quatro integrantes do grupo.

Todo o espetáculo é permeado de músicas. O investimento nas canções faz parte do projeto de expansão do Dos Rosa. Assim como a Loja Dos Rosa, com venda online de peças de vestuário personalizadas com as cores e logos do grupo. “Eu cheguei a fazer faculdade de enfermagem, mas larguei faltando um ano. Agora estamos em outro momento, com outros propósitos e nossa ideia é focar no empreendedorismo com a nossa marca”, finaliza Katlen.

SERVIÇO

Espetáculo "Dos Rosa em: Multiverso dos Elementos"

Dia 25 de agosto, às 18h

Na Concha Acústica do Teatro Castro Alves