Hot yoga: modalidade milenar a 40ºC vira febre em Salvador

Modalidade não tem nada de teor sexual e promete mais mobilidade e concentração

Carolina Cerqueira

Publicado em 20 de outubro de 2024 às 05:00

No estúdio, ar-condicionado fica desligado e dá espaço aos aquecedores Crédito: Marina Silva/CORREIO

Tapetes apropriados, garrafinhas de água, som ambiente, posturas desafiadoras e... aquecedores até 40ºC. Esses são os elementos que configuram a prática de hot yoga. A modalidade foi criada pelo indiano Bikram Choudhury, na década de 70, mas só agora chega a Salvador.

Atrizes como Juliana Paes, Bárbara Paz e Daniele Suzuki foram conquistadas nos últimos cinco anos. Enquanto em cidades como São Paulo já há diversas unidades, na capital baiana encontramos dois estúdios com a oferta.

O primeiro, Meia Lua Yoga, oferece a modalidade desde junho de 2023. O segundo, Karma Studio Yoga, abriu no início de setembro deste ano. Os dois trabalham com uma adaptação do hot yoga tradicional. Ao invés das 26 posturas fixas a serem executadas em sequência, optam por uma prática mais livre, chamada de vinyasa.

Natácia Guimarães, de 31 anos, sócia-fundadora do Meia Lua, garante que a adesão dos alunos à novidade foi boa. Thaís Khoury, de 32 anos, fundadora do Karma Studio, conta que as aulas de hot yoga, que são abertas a qualquer aluno num esquema de créditos, estão esgotando muito rápido entre os 108 clientes ativos.

Natácia Guimarães, sócia-fundadora do Meia Lua Yoga Crédito: Arquivo Pessoal

Tendência

As duas conheceram a modalidade fora do país. Natácia praticou no Canadá, em 2016. Thaís praticou na Austrália, também em 2016, quando morou no país. “Uma colega me levava e eu odiava. Só depois que eu percebi que eu estava respirando da forma errada e por isso me incomodava tanto, passei a mudar a forma que eu fazia. E aí gostei, suar provoca uma sensação boa, uma vitalidade”, conta Thaís.

O hot yoga já faz sucesso em países frios, que, com o aquecimento artificial, tentam imitar o clima da Índia. O primeiro pensamento de Thaís depois do marido experimentar e dizer que aquilo precisava ser levado para o Brasil foi: ‘Salvador faz calor o ano inteiro. Será que vai dar certo?’.

A ideia ficou na cabeça, mas demorou a ser executada. Quando voltou para o Brasil, ela começou a dar aulas de yoga em prédios e viu a demanda crescer cada vez mais. Passou para um estúdio no Alto do Parque, veio a pandemia e precisou fechar. Ficou dando aulas online e, quando começou a procurar estúdios em 2023, ficou grávida.

Thaís Khoury, fundadora do Karma Studio Yoga Crédito: Marina Silva/CORREIO

Em 2024, finalmente a teoria virou prática e, ao montar a grade de aulas do Karma Studio, decidiu apostar no hot yoga. Não sem antes realizar testes de temperatura. Os três aquecedores da sala ficam a 35ºC. “No início, fiquei com receio de me sentir mal porque o professor percorre a sala e está sempre falando para dar as orientações e conduzir a aula. Mas não tive problema”, compartilha Thaís.

Experiência

A coordenadora de comunicação Paloma Saavedra, de 28 anos, também teve receio de se sentir mal, mas, ao final, contou que adorou a experiência. Ela fez hot yoga pela primeira vez quando a reportagem do CORREIO visitou o Karma Studio para acompanhar de perto uma aula.

“Eu achei a melhor modalidade até então. Muda a experiência porque o calor te estimula a ficar mais focado ainda nas posturas, a estar mais presente na aula, mais concentrado. Deu para suar bastante e eu adorei”, conta Paloma. Ela pratica yoga desde 2020, como recomendação do psiquiatra para tratamento de ansiedade.

Paloma aprovou a aula depois de experimentar pela primeira vez Crédito: Marina Silva/CORREIO

A terapeuta ocupacional Dandara Souza, de 25 anos, pratica yoga desde 2016, mas fez aula de hot yoga pela primeira vez junto com Paloma. Assim como a colega, aprovou. “Eu gosto de praticar yoga porque acho um exercício completo, que trabalha flexibilidade, força, equilíbrio. Com o hot, a atividade ficou ainda mais intensa, como se eu estivesse trabalhando a parte cardiorrespiratória também. Eu não costumo suar e suei”, relata.

Dandara defende que o yoga é uma atividade completa e que, com o aquecimento, fica ainda melhor Crédito: Marina Silva/CORREIO

O yoga atrai, principalmente, mulheres entre 24 e 55 anos, como conta Natácia Guimarães, do Meia Lua Yoga. Mas a modalidade hot, por ser mais intensa, cativa o público mais jovem. A professora conta que, à medida que aumenta a temperatura, cria um ambiente mais desafiador para os alunos, fazendo-os sair da zona de conforto. “Começamos só desligando o ar-condicionado e depois trouxemos os aquecedores. E fazemos um complemento com um umidificador para garantir que o ar não fique seco”, compartilha.

Benefícios

Ela explica que o calor ajuda na mobilidade porque facilita a lubrificação das articulações e estimula a força, além de eliminar toxinas através da transpiração e proporcionar mais atenção e concentração no momento presente. De quebra, o aluno ainda é forçado a trabalhar a respiração corretamente para não ficar ofegante. Em relação às contraindicações, Natácia diz que não recomenda hot yoga para gestantes e que, em casos de pacientes com pressão alta ou problemas cardíacos, é preciso uma liberação médica.

Caso o estúdio não tenha um aquecimento central, o aluno pode escolher estrategicamente o posicionamento na sala, conforme busque mais ou menos calor. Quanto mais perto dos aquecedores, mais desafiadora será a aula. Use roupas confortáveis (como as que são usadas em academias de ginástica), não esqueça a garrafa de água, leve uma toalha para colocar em cima do tapete e evitar escorregar. Entregue-se à prática e namastê.

Onde encontrar hot yoga em Salvador?

Meia Lua Yoga

Endereço: Rua Barro Vermelho, 94, Ed Spazio Monte Marino, Rio Vermelho

Horários: flexíveis

Valores: variam de R$240,00 a R$320,00

Telefone: (71) 99959-9343

Instagram: @meialuayoga

Karma Studio Yoga

Endereço: Waldemar falcão, 979 - Horto Office (5º andar)

Horários: seg e qua 7h15, qui 8h30 e sex 6h

Valores: variam de R$249 a R$540

Telefone: (71) 9958-9991