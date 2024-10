EDUCAÇÃO

Indicação: três livros sobre bullying para ler com as crianças

Confira também entrevista com a doutora em Psicologia Luciene Tognetta

Na semana das crianças, uma das temáticas principais que gira em torno desse público é o bullying. Além de uma entrevista com a doutora em Psicologia Luciene Tognetta, professora da Universidade Estadual Paulista (veja link no final da matéria), separamos três livros infantis sobre bullying escritos por ela como indicação para os pais lerem para as crianças.