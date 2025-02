TURISMO

Já visitou? Saiba quais são as atrações mais populares de Salvador no Google Maps

Com exclusividade para o CORREIO, plataforma identificou os locais com maior engajamento nos últimos 15 anos

Thais Borges

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 08:00

Gordinhas, a praia de Tubarão e Humaitá estão na lista dos mais avaliados no Google Maps Crédito: Arisson Marinho/Paula Fróes/Marina Silva/CORREIO

O que o Farol da Barra, o monumento das Gordinhas e a Praia de Tubarão têm em comum? Além do fato de que obviamente ficam em Salvador, os três estão entre as atrações mais populares do Google Maps em Salvador. O ranking dos pontos turísticos mais engajados inclui, ainda, locais como o Mercado Modelo, a Praia das Neves, a Praça da Piedade e o museu A Casa do Rio Vermelho, dedicado a Jorge Amado e Zélia Gattai. >

A lista foi compilada pelo próprio Google Maps com exclusividade para o CORREIO. A plataforma completou 20 anos na última quinta-feira (6) e divulgou outros rankings, a exemplo das atrações mais fotografadas e que geram mais engajamento em todo o país. >

Na lista dos mais populares nacionais, inclusive, o Farol da Barra (em conjunto com o Museu Náutico da Bahia) ocupa a segunda posição entre as atrações turísticas com maior número de fotos registradas no Google Maps, no Brasil. O ponto turístico soteropolitano só ficou atrás do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, como o monumento turístico mais clicado em todo o país. O terceiro lugarfoi ocupado pela Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, em Pernambuco, e é seguido pela Escadaria Selarón, também no Rio de Janeiro. >

"O Farol da Barra é um ícone de Salvador e do Brasil, e isso se reflete com a sua presença na lista como um dos lugares mais fotografados do país, um verdadeiro reconhecimento da sua beleza e do seu valor histórico e cultural", explica o gerente de comunicação do Google no Brasil, Murilo Roncolato.>

Ferramenta >

Os levantamentos feitos pelo Google Maps identificaram os pontos de interesse que geraram mais engajamento no Brasil nos últimos 15 anos. Segundo a empresa, os dados foram coletados até janeiro deste ano e incluíram museus, praias, parques e atrações. No caso dos mais fotografados, as listas de parques, praias e trilhas foram calculadas a partir do número de contribuições fotográficas dos usuários.>

A plataforma foi lançada em 2005 como uma ferramenta que iria do ponto A ao ponto B, mas, ao longo deste período, lançou ferramentas como Street View, que explora locais virtuais remotamente, e a adição de informações de trânsito em tempo real. Há recursos, ainda, como o Lens, que ajuda pedestres a localizar um caminho, e a de visualização imersiva.>

"Há 20 anos, desde seu lançamento, o Google Maps vem ajudando 2 bilhões de pessoas pelo mundo ao oferecer formas inovadoras de explorar o espaço ao seu redor e encontrar as melhores rotas no seu dia a dia", acrescenta Roncolato.>

10 atrações mais populares no Google Maps em Salvador

1. Museu Náutico da Bahia - Farol da Barra (Barra) >

2. Mercado Modelo (Comércio)>

3. Elevador Lacerda (Comércio)>

4. Morro do Cristo (Barra)>

5. Praia Das Neves (Ilha de Maré)>

6. Ponta do Humaitá (Monte Serrat)>

7. A Casa do Rio Vermelho (Rio Vermelho)>

8. Praia de Tubarão (Paripe)>

9. Monumento As Meninas do Brasil (Gordinhas) (Ondina)