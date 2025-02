TURISMO

Farol da Barra ou Cristo Redentor? Google revela o ponto turístico mais fotografado do país

Em comemoração aos 20 anos do Google Maps, plataforma divulgou as 10 atrações mais fotografadas do Brasil; veja a lista completa

Thais Borges

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 09:01

Farol da Barra e Cristo Redentor Crédito: Shutterstock

O Farol da Barra, em conjunto com o Museu Náutico da Bahia, é a segunda atração turística com maior número de fotos registradas no Google Maps, no Brasil. O dado faz parte de um levantamento divulgado pela plataforma, que completa 20 anos nesta quinta-feira (6). >

O ponto turístico soteropolitano só ficou atrás do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, como atração mais clicada do país. O terceiro lugar também é ocupado pela Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, em Pernambuco. >

O Google Maps identificou os pontos de interesse que geraram mais engajamento no país nos últimos 15 anos. Os dados foram coletados até janeiro e incluíram museus, praias, parques e atrações. No caso dos mais fotografados, as listas de parques, praias e trilhas foram calculadas a partir do número de contribuições fotográficas dos usuários. >

A plataforma foi lançada em 2005 como uma ferramenta que iria do ponto A ao ponto B, mas, ao longo deste período, lançou ferramentas como Street View, que explora locais virtuais remotamente, e a adição de informações de trânsito em tempo real. Há recursos, ainda, como o Lens, que ajuda pedestres a localizar um caminho, e a de visualização imersiva.>

Atrações com mais fotografias no Google Maps no Brasil