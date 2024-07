MEIO AMBIENTE

Manguezais combatem aquecimento global por capacidade de armazenamento de CO2

Esses ecossistemas fazem estoque de carbono, amenizando emissões de gases do efeito estufa

Carolina Cerqueira

Publicado em 28 de julho de 2024 às 11:00

Fundação foi criada em 1997 Crédito: Divulgação/Fundação Vovó do Mangue

Em meio às discussões sobre mudanças climáticas, especialistas apontam que os mecanismos mais poderosos para o combate aos impactos estão na própria natureza. Os manguezais, muito presentes em todo o Brasil e, inclusive, na Bahia, ajudam a amenizar as emissões de gases do efeito estufa.

Quem explica é o doutor em Geologia Ambiental e professor adjunto da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Ícaro Thiago Moreira. Segundo ele, os manguezais são ecossistemas capazes de estocar carbono orgânico, o chamado carbono azul. “O carbono é sequestrado pelas plantas e fica armazenado no tronco, raízes e folhas por um longo período”, diz Ícaro.

Os benefícios não param por aí. “Os sedimentos dos manguezais servem como filtros naturais dos poluentes que vêm do continente para o ambiente marinho, protegendo, por exemplo, os recifes de corais. Além de atuarem com proteção costeira, pois servem como barreiras naturais contra erosão, tempestade e tsunami”, acrescenta o professor.

Também sob ameaça

Os manguezais não deixam de estar sujeitos à ação das mudanças climáticas. Com o aumento do nível do mar, o risco é de inundação permanente nos mangues, intensificando a erosão costeira e danificando a vegetação, além de aumentando a salinidade da área. Com o aumento de temperatura das águas, aumenta o estresse térmico da vegetação.

Trabalho de marisqueiras e pescadores são tradicionais de regiões de mangue, servindo como fonte de renda Crédito: Divulgação/Fundação Vovó do Mangue

Já o aumento da concentração de CO2 na água provoca a acidificação dos oceanos, o que pode promover o desprendimento de poluentes presentes nos sedimentos de manguezais, afetando a biodiversidade e, por fim, a saúde humana.

O que são manguezais?

Manguezais são ecossistemas costeiros presentes em regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo. Eles existem em mais de 120 países de regiões como Ásia, África, América Central e América do Sul. Em geral, representa uma área de transição entre o ecossistema continental e o marinho.

Costuma ser banhado por águas salobras devido ao encontro do rio com o mar e possui vegetação adaptada, com plantas chamadas de halófitas facultativas. Em relação à fauna, é comum encontrar caranguejos, guaiamuns, aratus, siris, peixes, camarões, lambretas, chumbinhos e ostras.

A costa atlântica ganha destaque na presença de manguezais e o Brasil é o segundo país em extensão de mangues (com um milhão de hectares da zona costeira). Esses ecossistemas são encontrados do Amapá até Santa Catarina, sendo as maiores porções no Maranhão, Pará e Amapá (juntos, representam 80%).

Na Bahia, os dados divulgados pelo MapBiomas em 2022 revelam uma área de aproximadamente 69 mil hectares de vegetação de manguezais (7%).

A estimativa é que 2% das áreas de mangue diminuíram de 2001 a 2021. Essas regiões comprometidas são chamadas de “manguezais mortos”, que já não têm a presença de árvores sadias capazes de desenvolver serviços ecossistêmicos, como ciclagem de nutrientes e produção de matéria orgânica.

Ainda segundo o MapBiomas, 75% dos manguezais estão em Unidades de Conservação Nacionais.